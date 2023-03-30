孩翻高雄　紙風車「雞城故事」4/3高雄衛武營開演

高雄兒童節不無聊！深受親子喜愛的紙風車劇團，將在4月3日晚間7點於衛武營榕園廣場，演出「雞城故事」，精采劇情登場前，搶先發布30秒及1分鐘宣傳影片，由雞城故事主角，聯手高雄市政府發言人周璟瑜與高雄市政府吉祥物「高雄熊」， 一同邀請家長帶孩子們4/3傍晚5點30分，提早赴衛武營卡位，除了有機會領取現場準備的3000份限量好禮、還能與愛虎、高雄熊互動合照，晚上7點一起看戲、選出「早安雞」 。
記者蔡佳宏／高雄報導
紙風車劇團特地安排「雞城故事」演員比利、強尼、雞婆婆、雞妹妹，拍攝高雄兒童節宣傳片，力邀熱情的高雄市民朋友，連假期間一起來衛武營追劇。高市政府發言人周璟瑜表示，紙風車劇團人氣超夯，兒童節假期來高雄演出，深感榮幸，消息曝光，許多家長和小朋友反映熱烈也非常期待，拍攝短片的過程，更吸引不少民眾目光，前來詢問演出時間，還有小妹妹拉著阿公想跟雞演員們打招呼，逗趣可愛。同時，高雄熊在連假期間，已經準備好「驚喜出沒」，陪小朋友一起過兒童節。
今年兒童節連假期間，高雄主打雙主場，不僅壽山動物園12歲以下免費入園，衛武營也安排一系列活動， 4/1至4/5 一連五天包括YOYO家族見面會、野餐闖關嘉年華、紙風車劇團、幼兒滑步車免費體驗等等主題活動，以及每天的氣墊樂園、高雄熊見面會和市集，讓孩子每天都過兒童節，大家一起嗨翻高雄。