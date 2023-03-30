媳婦下個對象是公共財帥哥！全智賢婆婆忍不住情緒說話了
南韓女神全智賢近日傳出有望跟「南韓四大公共財」之一的姜棟元合拍電視劇《北極星》，男女神的搭配掀起熱烈討論，就連全智賢的設計師婆婆李貞宇都喜出望外，激動截取新聞報導照片，發在IG限時動態表示：「我最愛的組合！」可愛模樣逗樂網友：「連婆婆都是全智賢的粉絲，好溫馨啊！」
記者陳雅蘭/綜合報導
全智賢傳出將接下電視劇《北極星》女主角，該劇是《小女子》編劇鄭瑞景的新作，男主角有望找姜棟元擔綱，而這也是繼2004年《魔術》後，姜棟元相隔19年回歸小螢幕的作品，不管是男女神的合作，或是姜棟元終於復出電視劇，都讓劇迷興奮不已。
對此，全智賢的經紀公司表示，全智賢確實收到《北極星》的邀約拍攝，目前正在跟製作組討論中，未直接證實是否接拍；部分相關人士則表示，姜棟元出演的機率高，十分期待全智賢跟姜棟元見面的那天。
南韓女神全智賢遇上男神姜棟元的消息，震驚許多媒體與粉絲，就連全智賢的婆婆李貞宇也興奮不已，李貞宇截取新聞標題為「歷代級組合誕生！全智賢x姜棟元以諜報羅曼史相遇」的畫面，發在IG限時動態寫下：「我最愛的組合！終於！」文中還附上小女孩竊笑的動態貼圖，可愛模樣引起網友關注，認為婆婆支持全智賢的舉動相當溫馨，「看來包括丈夫在內的婆家都是全智賢的粉絲，太溫馨了！」