尹錫悅訪美前「國安首長丟官」　導火線與BLACKPINK有關

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《News1》、《朝鮮日報》等韓媒指出，這是因為美國總統拜登伉儷曾向金聖翰提議，安排韓國K-POP女子天團BLACKPINK與美國歌手女神卡卡（Lady Gaga）在國賓晚宴上聯袂演出，但金聖翰不僅對拜登「已讀不回」遲未給予答覆外，還沒向尹錫悅回報此事，美方中途還曾7次傳送電子郵件希望獲得回應。
報導提到金聖翰在29日記者會上表示，即日起辭去國家安保室長一職，希望他引發的爭議不再給外交和國政運營帶來負擔，發言外界猜測他並非「自行請辭」而是被「撤換」；《韓聯社》報導也提到，由於金聖翰在協調訪美行程的過程中，部分行程安排未即時彙報給尹錫悅，因此推測辭職與此事有關，另外美國總統拜登的夫人也特別關注相關晚宴活動。
由於今年適逢美韓建交70周年，加上北韓核武威脅、軍事擴張猶存，美韓在軍事、國防、經濟等重要議題有望在拜登與尹錫悅的會談上取得外交成果，有韓政府高層人士指出，這場相隔12年韓領導人訪美的會談上，他（金聖翰）未能認真安排邀請國領袖的提議，也沒有向總統報告，「因可能造成兩國出現的信任危機而得負起責任」。
金聖翰下台前，總統室前秘書官金一範、外交秘書官李文熙也相繼請職。預計替換接任的則是由韓國駐美大使趙太庸內定接任安保室長，外交部第一次官趙賢東出任駐美大使。
除了BLACKPINK演出安排成為導火線外，韓媒也分析另一個引發金聖翰下台的事件，那就是尹錫悅為了促成韓日關係正常化，宣布戰時徵用工賠償方案。尹錫悅冒著政治危機作出的決定雖在美、日等外交關係上取得讚譽，但他認為國內「外交安全參謀團不夠努力與國民溝通」，導致仍有民眾無法被總統行動說服，持續批評表達不滿。