從精神醫學看校園霸凌（三）　霸凌該如何防治、醫治？

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如何防治霸凌惡性循環？ 需教育、政策幫助霸凌具有「反覆發生」的特性，對於受害者的影響相當深遠，這些受害者該如何讓自己脫離霸凌的循環呢？陳牧宏主任表示，這件事相當的困難，需要「教育」、「政策」的幫忙。
以「家暴」為例，透過教育現在民眾普遍都知道「什麼是家暴」，遇到家暴後也了解可以撥打113專線，當受害者求助時便會啟動一連串的程序，社工、社會福利系統等也會給予協助，目前相關內容也有《家庭暴力防治法》規範，以防治家暴行為並保護被害人權益。
陳牧宏主任提到，霸凌也應從小教導孩子「什麼是霸凌」、「遇到霸凌該怎麼辦」等，而且要有系統的教，同時國家要有政策回應，當受害者求救後該如何處理，教育系統、輔導系統、性平系統等哪些系統該啟動、又該如何介入。
透過教育、政策幫助下，不僅能讓受害者了解自己該如何求救，也能讓家長、同學、教師、校方等清楚知道該如何幫助受害者，避免成為旁觀者進一步讓受害者受到傷害。
目前，校園霸凌有《校園霸凌防制準則》規範，但霸凌不會只在校園內出現，也不會只發生在學生身上。陳牧宏主任表示，職場也會有霸凌，甚至有時成人世界的霸凌更細微、更恐怖。
此外，霸凌也有許多類型，關係霸凌、網路霸凌、性別霸凌等等，雖然目前有些部分已有法律規範，如：在網路上散播他人謠言恐會觸犯誹謗罪、面對性別歧視有《性平工作法》和《性平教育法》等規範，但並沒有一個法律能完整涵蓋「霸凌」。
陳牧宏主任認為，霸凌真的需要有法律規範，它不是以處罰為目的，而是一個SOP指引，告訴所有人該怎麼處理、該怎麼面對霸凌，對於霸凌，法律應該保障得更廣泛。
霸凌可以「醫治」嗎？ 醫學扮演什麼角色？除了教育、政策外，精神醫學有辦法藉由「治療」霸凌者，來遏止霸凌的產生嗎？陳牧宏主任指出，霸凌者有一部份可以被歸類為醫學上所謂的「病態性人格（psychopath）」，但以現在的精神醫學，目前沒有任何一個藥物可以治療。
而這群霸凌者也不會前往就醫，若要從醫療端治療、改正霸凌者相當困難。不過，陳牧宏主任提到，有一部分的霸凌者是「衝動」造成的，衝動完後會感到後悔、內疚，這類的霸凌者若尋求精神醫學幫助，醫療上確實有藥物可以治療「衝動」，協助這群在霸凌、暴力行為後會感到自責的人。
但若是屬於冷血（Cold blood），甚至是病態性人格的霸凌者，陳牧宏主任表示，這要靠嚴格的教育、法律從小規範、改正，也許會有辦法抑制，至於醫學上，大概要像性犯罪者遭法律判處化學去勢，類似這樣的方法才有辦法給予「醫治」。
霸凌的防治，還是要靠教育、政策才能更有效地遏止霸凌的發生，也更能在第一時間保護受害者，避免受到更多的傷害。
陳牧宏主任提到，當霸凌發生時，受害者一定是在發生的場域中第一時間尋求幫助，如果在學校發生，就要先找老師、家長求救，通常會尋求醫生協助，都是因為在霸凌發生的場域尋求不到幫助、惡性循環，才會來找醫師。
他指出，醫師已經是倒數第二道關卡，所以前面的教育系統、輔導系統等等，不能像《黑暗榮耀》裡的老師一樣視而不見，成為共犯結構之一。
健康醫療網提醒您：拒絕暴力，請撥打110
反霸凌專線：1953
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=57239
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