展瑞集團與醫療團隊策略結盟 搶進中部健康產業市場

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江狄成說，集團過去以資產管理為主力，年輕人有創業的夢想，集團從協助提供資金、人力等資源讓他們完成夢想，但是隨著自己年紀增長，深深體悟健康管理的重要性，更勝過資產管理。也因此，集團在3年前逐步跨向健康事業。因緣際會，在北部已有深厚基礎的聖緹雅醫療集團也有意南下發展，雙方志同道合，決定結盟攜手合作，借重彼此在健康管理與預防醫學等領域中的經驗與資源，搶灘中部健康市場。
聖緹雅醫療集團創辦人薛博仁表示，醫療是一個解決問題的專業，以往都是生病了才會去看醫生，但他想做的是「上醫治未病」，此語出自《黃帝內經》，談的是厲害的醫生，是治療尚未發生的疾病，若以現代醫學的觀點來看，就是預防醫學的概念，而這點也剛好與展瑞資產管理集團創辦人江狄成跨界投入預防醫學領域的想法不謀而合。
展瑞資產管理集團創辦人江狄成執行長認為，人生中追求的東西很多，但能支持我們去完成夢想的重要基石，就是健康！現代人長期因為壓力、睡眠、吸菸、飲酒過量、缺少運動、高油高脂飲食、生活作息不正常等因素，使得原本健康的身體，逐漸變成「亞健康」的狀態，最後導致疾病叢生。
要解決亞健康問題，預防醫學是關鍵因素。透過完整的健康檢查與功能醫學檢測，找出體內的危險因子，再搭配個人化的健康規劃，包含飲食及營養補給品的建議與調整，進而降低罹病風險，減少因為患病所造成的經濟與家庭壓力，這才是預防醫學最重要的目的。