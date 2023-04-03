今日最聚焦／私校挪移招生名額求生存！專家籲盤點科系

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今年國立大學招生名額，比去年增加1013人，除了政大、台北大學等配合校內資源，微幅增加少數社會組科系招生名額，還有暨南大學增設護理系之外，95%以上的招生增額都是電機、資工、機械、材料等工程學群和資訊學群科系。
私立大學社會組學群減招7成 專家籲盤點人才需求
魏佳卉說，對比國立大學招生名額增加，私立大學因應少子化，減招3000多個名額，且約有7成是社會組學群；社會普遍認知文科生出路不好，教育學群、文史哲學群、外語學群成為今年減招最多的學群，包括外文系、中文系及教育相關科系的名額，都大幅移動到學生選填志願較多的廣電系、大傳系、財金系、企管系、商管系等。
魏佳卉表示，減招最嚴重的就是歐語系，像德語、法語、西班牙語系皆屬歐語系，全台灣有這些科系的學校很少，照理說應該滿招，但近年社會風氣認為文科生出路不好、語言另外學即可、加上又是私校，造成選填人數大降、缺額多，如全台灣普大除了政大歐洲語文學系德語組外，僅東吳、輔大、淡江、文藻有德語系，但這4校德語系去年全都沒招滿、甚至3校只收了一半甚至更少的學生。
她說，私校為了求生存，只好考量學生喜好、缺額狀況、政府政策等，挪移招生名額，像淡江大學今年就把德語系、西班牙語系減班班，但因應學生喜好，在大傳系增收60個名額，因應政策需要，在航太系增加一班；世新大學今年也將中文系、英語系減招，但傳播學院所有科系都擴招、世新廣電系甚至增加180個名額。
魏佳卉認為，「這是一個還蠻大的危機」，有些特殊科系，校系已經很少，但社會上仍然需要相關人才，不該任由私校自主調整名額，像西班牙語是第二大重要外文，台灣若要與中南美國家往來，就需要西語人才，學語文除了聽說讀寫外，最重要的是了解國家歷史與文化，才能與貿易夥伴等進行深度交流；近年政府推動新南向政策，東南亞語就很重要，但有東南亞語系的學校也不多，文藻大學東南亞系去年只收了6成學生，該系有很多台商、企業拜託開班、培育越南語人才，因為企業有外派員工至新南向國家的需求，若校系沒招滿，未來該如何與這些貿易夥伴交流？
魏佳卉說，最主要還是教育部政策的問題，放任學校自主調整招生名額，學校可能搞不清楚重點人才科系，且在未獲得政府資源的情況下，面臨少子化生存危機，當然只能以學生喜好做考量，而高中生可能也不知道特殊語種的重要性、相關出路等。建議政府不該只關注資通訊缺人，就引導學校一味將名額挪動，也該關注特殊領域需要多少人才，做整體盤點，才能透過政策引導招生方向，讓學校、學生知道現在哪些領域是重要的。
大傳學群名額大增 要有預警機制
對於私校考量現在學生喜歡讀大傳科系，就增加許多名額，魏佳卉擔憂，「學生喜歡念、學校就盡量開，是很危險的」，前幾年設計系、餐旅系受歡迎，很多學校便一窩蜂增加名額，導致人才過多，教育部於106年宣布停止各校再擴招設計系跟餐旅系名額，等到問題發生，才去禁止學校擴招，通常都來不及了，現在大傳科系隱約出現這樣的問題。
她建議，政策上要給學校更多預警機制，不該等事情發生，3、4年後發現大傳科系學生過剩，才去禁止學校擴招。
人才來自科大、普大？教育部3司要整合
近年衛護人才荒，很多普大增設護理系、學士後護理系，但魏佳卉直指，台灣不缺護理系，只是護理系都開在科大，去年科大的護理系甚至有一半的學校都招不滿，政策應該鼓勵學生去念科大的護理系，而不是讓學校去增設護理系；就連政府鼓勵、外加的資通訊科系，很多科大也是沒人去念，她質疑難道資通訊只缺台積電需要的人才嗎？整個資通訊產業要的人才，其實有8成來自科大實作系統，但卻招不到學生，名額卻一直往台成清交開，屆時恐造成「人才錯置」。
魏佳卉建議，政府必須好好盤點，現在到底多少學校有相關領域科系，分布在普大還是科大，去對接人力供給時，哪些領域確實需要增加人才，已經有的科系就該鼓勵學生去念，若是受限於考制，四技申請多開一些名額不就得了，但現在的問題是教育部技職司管科大、高教司管普大，兩個司光內部溝通就出現落差，教育部應該協調內部單位做有效溝通。
另外，魏佳卉指出，政府正在推「來台灣學華語」，在中美關係緊張、孔子學院被逐出美國的當下，正是台灣華語輸出的好機會，但華語教學科系同樣出現缺額、今年許多學校也減招，雖不像語文科系一次減招半班、一班，但也砍了5到10個名額，尤其中原大學應用華語文學系，在教材開發、師資培育都相當優秀，今年也減招，試問台灣如何成為華語學習重地、華語師資培育領頭羊？教育部也該盤點，在這波浪潮下，台灣需要培育多少華語教學師資，但可惜的是華語師資歸國際及兩岸教育司管，但學校的名額核定卻在高教司，高教司可能不會留意到國兩司需要外派多少華師，只能說3司各做各的，沒有橫向溝通的機制，往往等到缺少人才，再去挪動名額，已是「亡羊補牢」。