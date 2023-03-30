政院籌組中正紀念堂轉型小組　鄭文燦任主持人

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陳建仁強調，台灣應真正落實轉型正義工作，以不負民主指數亞洲第一的稱號，尤其在亞洲地區仍有若干侵犯人權的國家，台灣如能在推動轉型正義方面立下典範，相信將能成為亞洲地區的指標，讓其他國家借鏡學習，相信總有一天，他們也能從威權、獨裁，蛻變為自由、民主、法治且尊重人權的國家。
陳建仁表示，總統蔡英文上任後，政府積極推動轉型正義工作，行政院本月正在辦理國家發展委員會「政治檔案條例」與法務部《國家機密保護法》修法審查作業，透過逐步完善法制，落實總統指示的「最大開放、最小限制」原則，確保每一位民眾均有瞭解真相的機會，並以同理心感謝前人的付出，以謙卑態度面對曾經的錯誤，才能真正與歷史和解，完成台灣的轉型正義。
隨後，陳建仁在聽取內政部報告「威權統治時期國家不法行為被害者權利回復基金會設立後之案件受理、審核情形」後表示，他上月18日親自主持權利回復基金會的揭牌典禮，相關法制也已上路，並正式開始受理申辦，至今已受理近1300案。
陳建仁說，權利回復的工作是在跟時間賽跑，請內政部與相關部會積極協助，加速辦理後續作業，盡最大的努力，以最誠懇的態度與最快的速度，回復受難前輩與親族名譽，並還給他們應有的正義與公道。
陳建仁指出，有關基金會人力整備及遭遇的問題，請內政部適時協調整合、加強輔導，並尊重與同理受難前輩及其親屬。另各位委員如有任何問題或需求，也可隨時向本院反應所面臨的困難，共同研商解決之道。
針對內政部「威權象徵處置推動成果」報告，陳建仁表示，促進轉型正義條例明定「威權象徵應予移除、改名，或以其他方式處置之」，目前優先列管的全國威權象徵計有927件，其中106件已有具體規劃或已完成處置，但仍有超過7成遇到執行困難，請內政部本於權責，加強與相關管轄機關溝通協調，使其對立法意旨有所了解，盡量移除所轄威權象徵；此外，也請羅秉成召開協調會議，針對相關修法進行研議。
另就法務部「平復不法業務案件受理及審查情形」報告，陳建仁指出，平復國家不法行為是被害者權利回復的重要基礎工作，不僅是還原歷史真相、釐清責任歸屬，更是重建社會信任、彌平社會傷痕的關鍵。
陳建仁表示，去年5月促進轉型正義條例修正三讀通過，將行政不法納入平復範疇，讓政府能更主動、更全面為受難前輩洗滌污名、回復權益。而法務部也已召開4次審查會議，為超過500位受難者平反，其中即包括60年前因批評時政，遭提報為「流氓」送管訓的先生林水泉。
陳建仁，請法務部持續辦理相關案件的審查作業，並就不法行為的樣態進行諮詢及研究，若有囿於過去法規限制、尚無法平復的案件，應從國家彌補及平復不法的角度，加以評估認定，盡可能還給當事人遲來的公道，具體實踐轉型正義，並請法務部、衛生福利部及內政部妥善溝通協調，為當事人提供最好的服務。
針對籌組「中正紀念堂轉型推動專案小組」一案，陳建仁表示，民主時代應以「去個人崇拜」、「去威權化」為基本走向，這已是社會普遍共識，中正紀念堂的轉型規劃需要政府與民間、部會與部會協力推動、審慎研議。
陳建仁強調，為使相關工作圓滿推動，行政院將籌組「中正紀念堂轉型推動專案小組」，由鄭文燦擔任主持人、羅秉成擔任副主持人，並由文化部長、內政部長與3位民間委員代表共同組成，同時文化部將擔任小組幕僚機關，以行政院人權及轉型正義處作為本院對口業務處，並邀請相關學者專家與會討論，以利相關業務推動。
陳建仁說，有關「推動轉型正義業務中長程規劃暨監測指標建立方案」（2023年至2026年）一案，行政院人權處自去年10月起，開始蒐羅及整理各界意見，並由羅秉成協調，研擬部會目標與分年進度，進而擬定出未來4年中長程規劃及方案，設定三大目標、12項業務，透過跨部會的協力，推動我國轉型正義工程。其中針對方案內的指標設定部分，請各機關逐一檢視，調整合理的目標值，並參酌委員建議，儘速完成修正，由行政院人權處彙整陳報行政院核定後公布，並請各部會依據核定方案積極推動。
另就轉型正義各項法制化作業，包括促進轉型正義條例的修法，請各主責部會與行政院人權處加速推動相關作業，尤其針對具指標性的重要法案，應儘速陳報行政院討論後核定，請行政院人權處予以協助，同時也請羅秉成與各委員妥適溝通。