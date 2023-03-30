沉迷社群媒體恐改變大腦！　醫：13歲加入社群媒體太早

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社交媒體上的青少年數量引起了醫學專家的警覺，越來越多研究顯示，這些平台可能對青少年造成傷害。穆爾蒂表示，很難讓孩子遠離這些平台，但仍建議家長們可以通過策略取得成功，「如果父母可以聯合起來，明確表達自己不允許孩子使用社群媒體，直到他們16歲、17歲或18歲。這是一個很好的策略，讓孩子先行遠離這些平台的傷害。」
長時間盯螢幕 孩子學習能力差根據《美國醫學會兒科雜誌》（JAMA Pediatrics）發表的一項研究顯示，經常瀏覽社群媒體的學生，大腦局部表現出更高的神經敏感性，造成大腦在發育過程中，逐漸成為一個對「社會影響 / 社會行為後果」（social consequences）更敏感的人。
美國精神病學家安卓安娜史黛西（Adriana Stacey）長年指出此危險性，「當我們在吸食古柯鹼或使用智慧型手機等容易上癮的事時，大腦會在當下釋放大量多巴胺，告訴我們的大腦『繼續使用吧！』」特別是對於孩子來說，他們的大腦比成年人更活躍，一旦沉迷社群網路就更不會想要去做其他事。
最近的研究皆表明，過度使用3C商品、花太多時間在螢幕上，會影響大腦發育，例如幼兒長時間盯著螢幕，認識新詞彙與表達語言能力會比較差。
民主黨參議員克里斯墨菲（Chris Murphy）發表一篇關於孤獨和心理健康的專欄文章，回應醫生對社群媒體的擔憂，「我們在社會中已經失去了一些東西，因為生活中大部分時間都變成隔著螢幕交流，無法帶來與人互動的價值感和滿足感」
穆爾蒂和墨菲皆為人父，小孩也都正處於11-14歲的年紀。有鑑於此，墨菲呼籲美國政府限制年幼的孩子使用社交媒體，並刺激網路媒體公司降低演算法的成癮性，應當讓社交媒體成為較健康的體驗，讓孩子們不會感到孤獨。
原文出處：
Surgeon General says 13 is ‘too early’ to join social media
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=57275
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