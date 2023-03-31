限5天！全家餅乾、飲料買1送1　7-11哈根達斯雪糕5折半價

迎連假！7-11今起大杯美式21元　全家霜淇淋4新口味半價

▲超商咖啡連假優惠開跑，7-11大杯美式35杯888元，若搭配自帶杯再扣5元，單杯最低21元。（圖／7-11提供）
▲超商咖啡連假優惠開跑，7-11大杯美式35杯888元，若搭配自帶杯再扣5元，單杯最低21元。（圖／7-11提供）

記者鍾怡婷/綜合報導

再過一天就可以放清明連假啦！7-11在APP推出多杯咖啡組合888元優惠，即日起至4月7日，大杯美式35杯、拿鐵23杯都只要888元，換算下來美式單杯26元，還可搭配自帶杯折扣，最低只要21元開喝。若不想一次買太多，7-11門市4/4前，買精品美式、精品拿鐵同品項第2杯10元；全家4/1至4/5特大杯拿鐵、美式通通買1送1。

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7-11 APP即日起至4月7日，大杯美式，冰熱任選35杯888元（現省687元）；大杯拿鐵，冰熱任選23杯888元（現省377元）；珍珠奶茶，冰熱任選22杯888元（現省432元）；香鑽水果茶，冰熱 任選18杯888元（現省372元）；伯爵紅茶拿鐵、冰太妃焦糖風味瑪奇朵、冰榛果拿鐵、冰焦糖瑪奇朵、冰脆酷摩卡，任選20杯888元（現省412元）。

▲7-11後（8）日起將在全台門市開賣珍珠奶茶，打造24小時珍珠手搖店，並限時5天推出買一送一。（圖／業者提供）
▲7-11 珍珠奶茶APP行動隨時取22杯888元；門市則於4月1日起至4月5日享第2杯10元優惠。（圖／業者提供）
7-11門市也有連假限定優惠，4/4前買精品美式、精品拿鐵同品項第2杯10元，水果風味茶飲任選2杯99元，而珍珠奶茶於4月1日起至4月5日享第2杯10元優惠。即日起至4月5日，燕麥拿鐵，冰熱不限，任2杯99元；加碼全店消費滿額222元贈送OPEN POINT點數25點。

至於全家則是從明（4/1）日開始到4/5長達5天，有特大杯經典美式、拿鐵同品項買1送1優惠；且4/4兒童節還有單日限定優惠，霜淇淋買1送1，剛好在4/2後全家與「再睡5分鐘」聯名新品上市，可以用半價享用「焙茶麥麥」、「四季金萱」、「棉被厚奶蓋」與「棉被四季金萱」4種霜淇淋新口味。

▲全家與「再睡五分鐘」推出新品霜淇淋，金宣、培茶。（圖／記者鍾怡婷攝）
▲全家與「再睡五分鐘」推出聯名新品，將金宣、培茶變身霜淇淋。（圖／記者鍾怡婷攝）

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