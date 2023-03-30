限5天！全家餅乾、飲料買1送1　7-11哈根達斯雪糕5折半價

搶喝超商6千元咖啡優惠賺到了？　醫：當心骨質疏鬆

搶喝超商6千元咖啡優惠賺到了？　醫：當心骨質疏鬆
搶喝超商6千元咖啡優惠賺到了？　醫：當心骨質疏鬆

健康醫療網

【健康醫療網／記者鄭宜芬報導】不少超商業者搶攻「全民共享普發現金6千」商機，在清明連假推出咖啡優惠。但國人一年喝掉28億杯咖啡，平均每7人就有1人骨質疏鬆。知名診所院長陳柏勳醫師表示，骨鬆盛行率到2030年恐達24.5%。老年人、愛喝咖啡的年輕人、孕媽咪都特別要注意。

我是廣告 請繼續往下閱讀
國人一年喝掉28億杯咖啡，因為利尿作用電解質流失，不少人都成了骨質疏鬆的高危險群！根據國健署調查，國內每7人就有1人骨鬆，骨鬆不再是老年人問題，年輕人或懷孕的媽媽們一樣不能輕忽。

無聲殺手　骨鬆恐致命！

骨質疏鬆早期沒有明顯症狀，通常由遺傳、年齡及營養等因素交互影響產生。要當心的是，骨鬆會導致骨折、疼痛、無法行動、失能，嚴重時甚至會讓人送命！陳柏勳表示，近幾年因國內人口老化，骨鬆盛行率逐步上升，到2030年恐達24.5%。骨質疏鬆會衍生骨折，必然增加醫療資源耗損及照護問題，呼籲民眾在年邁前預防，對於防治骨鬆與骨折才有幫助。

存好骨本三要素

根據106－109年國民營養健康調查發現，國人血液中維生素D缺乏最嚴重，其中又以13-44歲族群最缺乏。

１想存好骨本，首先得在骨質流失前，多攝取含有維生素D及鈣質的食物。

２其次養成規律運動習慣，適當地日曬，維持骨強度與肌肉量。

３醫師建議，可利用基因檢測找出高骨鬆風險個案，後續加上專業諮詢團隊建議和追蹤，調整生活型態和飲食，對於骨密度變化將有實質幫助。

基因檢測　預知4大成人健康風險

透過基因檢測，能解析民眾自身基因，除了測得罹患骨鬆風險，在營養攝取部分，也能了解個人維生素D代謝狀態。另外，流感風險、健康風險、維生素需求、膳食敏感、汙染物敏感、睡眠品質到運動健康等，也都可以依民眾需求進行精準分析。

心血管風險：根據國人10大死因統計，心臟疾病高居第2名，如果再加上腦中風、高血壓、糖尿病及腎臟病等心臟血管疾病的高危險群，每年奪走逾5.4萬條生命，總數超越頭號殺手癌症。

成人代謝風險：因代謝問題易引起的非酒精性脂肪肝、第二型糖尿病及高尿酸血症，也可能導致肝癌及腎病變與心血管疾病。

老化風險：成人老化問題中，最常見的骨鬆問題，通常沒症狀，直到骨折發生或身高變矮、駝背嚴重才會驚覺，預防骨鬆風險才能降低骨刺、骨折的發生。

眼睛健康風險：老年性黃斑部病變目前無治癒方法，降低高眼壓、黃斑部病變發生，才能長保眼睛健康。





資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=57335

喜歡本文請按讚並分享給好友！更多健康資訊：健康醫療網https://www.healthnews.com.tw

沉迷社群媒體恐改變大腦！　醫：13歲加入社群媒體太早

從精神醫學看校園霸凌（三）　霸凌該如何防治、醫治？

46歲女常頭痛、無不良嗜好！就醫檢出致命動脈瘤　危險因子曝

新生兒篩檢防遺傳性疾病！產後48小時內進行，家長要先了解

我是廣告 請繼續往下閱讀