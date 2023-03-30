搶喝超商6千元咖啡優惠賺到了？　醫：當心骨質疏鬆

我是廣告 請繼續往下閱讀
無聲殺手 骨鬆恐致命！骨質疏鬆早期沒有明顯症狀，通常由遺傳、年齡及營養等因素交互影響產生。要當心的是，骨鬆會導致骨折、疼痛、無法行動、失能，嚴重時甚至會讓人送命！陳柏勳表示，近幾年因國內人口老化，骨鬆盛行率逐步上升，到2030年恐達24.5%。骨質疏鬆會衍生骨折，必然增加醫療資源耗損及照護問題，呼籲民眾在年邁前預防，對於防治骨鬆與骨折才有幫助。
存好骨本三要素根據106－109年國民營養健康調查發現，國人血液中維生素D缺乏最嚴重，其中又以13-44歲族群最缺乏。
１想存好骨本，首先得在骨質流失前，多攝取含有維生素D及鈣質的食物。
２其次養成規律運動習慣，適當地日曬，維持骨強度與肌肉量。
３醫師建議，可利用基因檢測找出高骨鬆風險個案，後續加上專業諮詢團隊建議和追蹤，調整生活型態和飲食，對於骨密度變化將有實質幫助。
基因檢測 預知4大成人健康風險透過基因檢測，能解析民眾自身基因，除了測得罹患骨鬆風險，在營養攝取部分，也能了解個人維生素D代謝狀態。另外，流感風險、健康風險、維生素需求、膳食敏感、汙染物敏感、睡眠品質到運動健康等，也都可以依民眾需求進行精準分析。
心血管風險：根據國人10大死因統計，心臟疾病高居第2名，如果再加上腦中風、高血壓、糖尿病及腎臟病等心臟血管疾病的高危險群，每年奪走逾5.4萬條生命，總數超越頭號殺手癌症。
成人代謝風險：因代謝問題易引起的非酒精性脂肪肝、第二型糖尿病及高尿酸血症，也可能導致肝癌及腎病變與心血管疾病。
老化風險：成人老化問題中，最常見的骨鬆問題，通常沒症狀，直到骨折發生或身高變矮、駝背嚴重才會驚覺，預防骨鬆風險才能降低骨刺、骨折的發生。
眼睛健康風險：老年性黃斑部病變目前無治癒方法，降低高眼壓、黃斑部病變發生，才能長保眼睛健康。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=57335
喜歡本文請按讚並分享給好友！更多健康資訊：健康醫療網https://www.healthnews.com.tw