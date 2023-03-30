西班牙68歲女演員自曝靠代孕得子 喜喊不再孤單卻被罵爆
代理孕婦雖然在一些國家是合法的，但是也有許多國家禁止，靠著別人的子宮獲得自己的小孩，在道德上與母子親權上都有很多爭議。而西班牙一位68歲的女演員奧布雷貢（Ana Obregón），自曝自己去美國透過代理孕婦喜獲麟兒，獲得新生女嬰陪伴的她，開心高喊「從此不再孤單」，但卻引發爭議被罵爆。
記者倪浩軒/綜合報導
根據《BBC》報導，奧布雷貢曾有過一個兒子，但兒子在2020年因病去世，享年27歲。從此以後，奧布雷貢就很希望再擁有自己的小孩，但是2020年時奧布雷貢已經65歲，顯然不太可能再生產，所以她就尋求代理孕母的協助。
不過代理孕母在西班牙是被禁止的，奧布雷貢實際上是以收養的名義，收養了這位她在美國透過代理孕母產下的親生骨肉。而當奧布雷貢自曝這一切來龍去脈後，雖然她開心高喊「再也不會孤單了，我又活了過來」，但很多西班牙人卻不這麼認為。
西班牙的教育部長和平等部長批評奧布雷貢的行為，認為代孕是一種對婦女的暴力剝削，指出很多成為代理孕婦的女子只是為了賺錢而出租了自己的子宮。目前的西班牙執政黨將婦女權利視為政府關鍵政策之一，把代孕和強迫懷孕、強迫墮胎、強迫避孕等等都視為「生殖剝削」。
不過在野黨的政治人物看法就比較溫和，人民黨的秘書長加瑪拉（Cuca Gamarra）表示，代理孕婦的爭議應該透過深入而平靜的辯論來解決，因為其中涉及了許多道德、倫理和宗教問題。