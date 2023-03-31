《速命道》瘦子、Ella大談姐弟戀 他羞喊：太多愛瀰漫
由瘦子E.SO主演的新片《速命道》，近日釋出「速度與愛情」花絮，曝光瘦子大銀幕戀愛初體驗，瘦子一開始跟Ella（陳嘉樺）對到眼就緊張臉紅，經驗豐富的Ella立刻霸氣說：「把我當兄弟就好！」兩人片中碰撞各種浪漫粉紅泡泡，瘦子笑說：「太多愛瀰漫在空氣之中。」究竟兩人互動多親密，Ella手比愛心賣關子說：「要去看才知道，不要嫉妒我喔！」
記者黃雅琪/綜合報導
瘦子第一次演出電影男主角，除飆車動作戲，還要跟Ella大談姐弟戀，他深吸一口氣說：「一開始真的是蠻緊張的，她就是姐姐嘛，經驗比較足，帶著我這樣。」兩人從第一顆鏡頭在長廊邊走邊聊，但步伐太過僵硬，被導演說像在踢正步，拍到後面才慢慢培養出默契，有場碰額頭談情的橋段，場外突然傳來垃圾車音樂，Ella機警槌打瘦子胸肌說：「今天要倒垃圾啦！」搞笑緩和氣氛。
《速命道》劇情描述：地下賽車界裡，新興賽車手「小樂」（瘦子飾），因與哥哥「阿杰」（柯有倫飾）競速的比試中發生意外而自暴自棄，直到他遇上女醫生「慧慧」（Ella陳嘉樺飾），轉念成為了救護車司機，誓言要「用速度救人」。然而，命運並未輕易的放過小樂，在三寶（大淵、林真亦、林志謙飾）的調查下，阿杰意外的真相逐漸浮現。《速命道》4月27日上映。