蔡英文揪紐約台灣青年吃早午餐 曝與蕭美琴決定不要染髮
總統蔡英文「民主夥伴共榮之旅」正過境美國紐約，美東時間30日上午其赴位在布魯克林、由台灣青年創立的雲海嚴選柑仔店參訪，隨後並轉往一旁的盈成烘焙坊（Win Son Bakery），與創辦人Josh Ku、雲海創辦人林思妤、鄭衍莉等多位台灣青年進行早午餐敘座談。蔡英文除了品嘗飯糰、購買鳳梨乾外，也與台灣青年對談，聽取他們在美國的故事，並鼓勵大家讓世界認識台灣。
記者黃宣尹／紐約報導
蔡英文美東時間30日上午持續在紐約的過境行程，由於紐約今日氣溫大約攝氏負1度，蔡英文抵達位在布魯克林區的雲海嚴選柑仔店，在進門前還叮嚀記者不要感冒了，被問到是否穿得夠，她也表示，「很好、很好」，還說今天紐約的太陽不錯。
蔡英文隨後進入雲海嚴選柑仔店。鄭衍莉向蔡英文表示，她發現很多美國人不知道台灣，要寄信給她可能會寄到泰國，因此決定創立雲海品牌。
鄭衍莉進一步表示，會引進鳳梨乾，是因為中國禁止台灣鳳梨進口，所以她就在美國盡力幫台灣農民，於是發起募資把果乾引進到美國，後來鳳梨乾成為賣最好的商品；蔡英文也因此購買鳳梨乾並且品嘗。
隨後蔡英文轉往在雲海嚴選柑仔店旁邊的盈成烘焙坊，點了飯糰、甜甜圈、蔥油餅、蘿蔔糕、韭菜盒等台味餐點，與Josh Ku、林思妤、鄭衍莉、雙語音樂劇演員張佑寧、Té Company茶店創辦人廖梓君、紐約市立大學中文系教師李明穎、由申甲文具店創辦人伉儷Neil Ni及Daisy Chen等5組來自藝術、教育、餐飲等不同領域的台美青年面對面座談，聽取他們各自在美國發展、創業的經歷與故事。
座談期間，青年分享在美國創業或來美國追夢的契機與理念，盼可以在各自領域發揮所長，並結合台灣的文化背景，在美國宣傳台灣。蔡英文也肯定他們勇於追求夢想的勇氣，並鼓勵大家持續加油，讓世界上更多人認識台灣。
蔡英文也與大家分享她最喜歡的台灣美食，並表示挑選外賓禮品時，她都特別選擇具有台灣特色的茶具、茶葉做為禮物，希望可以推廣台灣特色文化讓世界看見。
結束行程要離開前，蔡英文被問及買鳳梨乾是否會送給可能會在美國見到面的美國前國務卿龐佩奧，蔡英文表示，是要留著自己用的；至於與駐美大使蕭美琴在聊什麼？蔡英文透露，兩人在聊染頭髮的事，但交換意見後，她們都決定不染了。