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清明掃墓沖煞？中醫教解「精神渙散、失眠」：別喝熱牛奶

▲掃完墓後出現失眠、精神渙散的狀況不一定是中邪，可以先按照中醫指示改善狀況。（示意圖／取自pixabay）
▲掃完墓後出現失眠、精神渙散的狀況不一定是中邪，可以先按照中醫指示改善狀況。（示意圖／取自pixabay）

記者鍾怡婷/綜合報導

清明連假有不少民眾會掃墓祭祖，同時也會提前注意習俗禁忌，以免沖煞影響健康、運勢，不過實際上常被誤認為煞到的精神渙散、印堂發黑、掃墓完失眠等，有可能只是染上風寒或疲勞的警訊，對此，明悅中醫診所朱益智醫師也針對三種症狀推薦正確解方，像是過度疲勞導致失眠睡不著，就不建議喝熱牛奶助眠，反而會加重失眠狀況。

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（一）掃墓完後精神渙散
若是掃墓前熬夜沒睡好，再加上天氣濕涼，可能會染上風寒導致精神渙散，導致頭部昏昏脹脹、眼睛酸澀，其中一種感冒不會有典型的打噴嚏、流鼻水，而是頭部、肩膀重重的，看起來相當疲勞，是一種外感的風寒症，這種情況下休息可以有效改善。

朱益智中醫師也建議感覺精神不振時，掃墓回家可以準備薑母茶、薑茶、味噌湯等有辛香料的熱湯，促進發汗，避免病毒、細菌跑到身體的經絡臟腑，再加上適當休息，就能解決精神渙散的問題。

▲台灣每5人當中就有1人有失眠困擾，可利用睡前儀式營造舒眠環境。（圖／Shutterstock）
▲若是疲勞過度導致睡不著，千萬別喝熱牛奶助眠，反而會更加無法入睡。（圖／Shutterstock）
（二）掃墓後失眠、睡不著
若是有失眠症狀發生，有可能是掃墓在山上淋到雨，或者是受到風寒，當全身經絡不通暢就會睡不著、睡不安穩，同樣可以透過熱茶、熱湯來改善。若是太累反而睡不著的狀況，建議吃一些甜甜的東西，把身體的能量補回來，但要選擇自然甜的東西，像是天然甘蔗汁。

朱益智中醫師也特別提醒，明明感覺疲勞卻睡不著時，就不建議喝熱牛奶來助眠，因為大腦本身就已經很想休息，只是身體難以進入睡眠狀態，喝熱牛奶反而會讓脾胃不平衡，加重失眠的狀況。

（三）印堂發黑
朱益智中醫師解釋，印堂發黑在中醫上與心臟、血液有關聯，可能是腦部供血不足，可以先用指尖去揉印堂，讓氣色循環趕快正常。如果情緒過度糾結也會影響面部氣色，讓「脾」功能受阻，影響腸胃道吸收，想要改善狀況，可以遵照芳香沁脾的治療原理，準備艾草、沈香等花香類的熱茶飲用，或者是直接拿起來嗅聞，若是可以磨碎在聞有助於味道更明顯。


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