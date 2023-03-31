王傑爆梅開三度「閃婚小26歲梁洛施」！女方經紀人回應了
60歲台灣歌手王傑憑〈一場遊戲一場夢〉紅遍兩岸三地，與齊秦、童安格、周華健並稱「台灣四大天王」，於2017年宣告引退。曾有過兩段婚姻的他，近日遭爆梅開三度結婚了，對象則是34歲香港女星梁洛施，兩人年紀相差26歲，被爆在加拿大祕密結婚、低調領證，對此，女方經紀人也火速澄清：「Isabella（梁洛施）還是單身。」否認傳聞。
記者郭佩蓉/綜合報導
近日自稱香港娛樂記者的「朱皮」透過影片爆料，表示定居在加拿大的歌手王傑近日和一名富婆如膠似漆，甚至在標題揣測：「是英皇好友梁洛施嗎？」聲稱王傑、梁洛施於加拿大領證結婚，消息曝光後，立刻在微博瘋傳，就連YouTube也有多部影片，標題更直接打上「確認了？梁洛施和60歲王傑戀情曝光，好事將近」、「梁洛施王傑戀情白熱化，在加拿大低調領證，餘生相伴攜手同行」等，祕婚傳言甚囂塵上。
對於傳聞，根據《香港01》報導，梁洛施經紀人回應：「Isabella（梁洛施）還是單身，該報導無中生有，對於不實報導，將保留一切法律追究權利。」否認傳聞。至於梁洛施是誰？事實上，女星梁洛施（Isabella）曾和香港首富李嘉誠次子李澤楷交往4年，還為對方生下3個兒子，豈料兩人2011年分手，最終無緣嫁入豪門。不過外傳她獲得了巨額贍養費和一棟價值5億（約新台幣20億元）的石澳豪宅。