把握今日好天氣！清明連假「先雨後晴」 週末出門要帶傘
今（31）日台灣附近水氣稍減，不過仍受華南雲雨區影響，大部分地區為多雲到晴，東半部、中部以北山區會有局部短暫雨，天氣風險公司分析師歐宗學表示，週末兩天（4/1至4/2）水氣量在預報上看起來會更多一些，下週一二（4/3至4/4）天氣回穩，轉為午後山區有雨，下週三收假日新一波鋒面系統開始逐漸接近。
記者張志浩/綜合報導
中央氣象局表示，今日氣溫北部攝氏16至23度、中部攝氏16至28度、南部攝氏19至30度、花東攝氏19至30度，中部以北雲量持續偏多並有局部短暫陣雨，東半部地區也有降雨機會，南部地區仍是在水氣通過範圍的邊緣，預估還是可以維持多雲到晴天氣。
歐宗學指出，明日中部以北、東半部仍有短暫陣雨機會，局部地區的降雨會明顯一些，南部仍是多雲為主，氣溫上北部大致仍是比較偏涼，中南部感受會比較溫暖。下週日逐漸脫離華南雲雨區影響，不過在山區以及東半部地區還是偶有短暫雨機會，西半部平地則普遍是多雲到晴天氣。
下週一開始轉為東風環境、下週二開始有南風吹拂，各地天氣都會轉趨穩定，僅午後山區和東部要留意零星降雨，預估各地白天高溫都將來到攝氏27至28度以上，局部內陸以及中南部地區30度以上的區域會越來越多，下週三（4/5）收假日新一波鋒面系統開始逐漸接近，夜間到下週四（4/6）上班日鋒面逐漸通過，各地都有短暫陣雨機會，鋒面過後也會再有東北季風南下，屆時氣溫又會大幅轉涼。提醒大家連假中也要持續關注最新的天氣預報。