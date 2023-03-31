心房顫動新希望，左心耳封堵術有效預防栓塞性腦中風！

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心房顫動者中風、心肌梗塞機率多約五倍！負責收治該名患者的臺大醫院心臟內科蔡佳醍教授表示，「心房顫動」是臨床上最常見的心律不整，也是台灣發生腦中風常見的原因之一。患者的心房會因無法有規律地收縮，以致血液中的凝血系統活化在心房內凝結形成血塊；當血塊隨著血流離開心臟跑到腦部或其他器官時，就會堵塞住血管，造成該區域的缺血性梗塞。一旦罹患心房顫動，未來發生中風及心肌梗塞的機率就會增加約五倍，尤其女生患者產生血栓的機率會更高！
「左心耳封堵術」可降七成中風率！臨床上，預防中風是治療心房顫動的首要目標，以往醫師多半會使用抗凝血藥物，但患者在服藥後常會造成生活上許多不便，受傷或進行拔牙等手術時也不易止血，部分患者甚至還會出現血便、咳血、出血性中風等副作用；好在，因心房顫動產生的心內血塊，約有九成都位於左心耳，只要利用心導管封閉左心耳、接受一次永久性的手術，病人就可免於用藥不便及出血副作用之苦。
蔡佳醍教授解釋，左心耳位於左心房前外側，是一個囊袋狀、突起的小空腔，大小約一根手指，容易在心房顫動時滯留血液形成血塊。而「左心耳封堵術」則是透過位於大腿內側股靜脈的微創傷口，將特殊設計的封堵器植入左心房，就像瓶塞一樣把左心耳開口封閉，術後兩個月，置入的封堵器就會與心臟肌肉相連，形成一道屏障，避免血液再度停留凝結成血塊。研究顯示，心房顫動患者只要接受左心耳封堵術，就可減少七成的中風發生率！目前左心耳封堵術對正在服用抗凝血劑但有出血副作用、或使用抗凝血劑後仍然中風的病患，已納入健保給付，手術時程短、術後也無嚴重不良併發症，僅少數左心耳構造特殊的患者不適合，是預防中風可以考慮的選擇。
隱形的致命殺手！80歲以上約一成患心房顫動根據統計，全台80歲以上長者，平均每十人就有一位患有心房顫動。蔡佳醍教授補充，心房顫動常見症狀包括陣發性的心悸、胸悶、呼吸困難，不只在長者族群相當普遍，也有一定比例的青壯年人，因甲狀腺機能亢進或遺傳等因素而罹患心房顫動。提醒民眾，假如常出現上述症狀，應盡快至心臟科門診進行檢查，遠離中風、心肌梗塞及猝死威脅！
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=57332
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