連假迎福星照映！3星座財運爆旺　占星師：天蠍注意健康

我是廣告 請繼續往下閱讀
雙子座（吉）木星進入十一宮：木星的影響可能會讓雙子座有更多管道獲得財富和收入，特別是在社交網絡和人際關係方面。有可能是透過與朋友、同事、商業夥伴等人建立更密切的聯繫和合作關係，從而開拓出更多的商業機會和財富收益，讓你荷包滿滿。
處女座（吉）木星映射二宮，二宮主入九宮，形成財富格局：如果你願意嘗試新的財務策略和規劃，並且勇敢地去面對未來可能的風險和挑戰，處女座有機會亂中取財，獲得意外的財富機遇和收益。只是還是要懂得量入為出，盡量避免過度的投機和冒險的行為，保持一貫謹慎和理性的理財方式就有可能讓財富不斷累積。
摩羯座（吉）金星映射十一宮：魔羯座這個月受到金星加持終於可以告別財務低潮，為你帶來新的投資轉機或是遇見為你帶來財運的貴人，是一個適合投資理財的時機點。此外，在工作方面的努力及進展也會為你帶來更多拓展的機會與收益。
雙魚座（平）木星、水星、太陽在二宮：受到木星和水星影響，雙魚座靠靈活的頭腦及溝通能力將會為你帶來更多的收入來源，有可能是兼職或斜槓的收入，或是出其不意的靈感讓你對賺錢更具敏銳度。此外，也可能會有不同的投資機會讓你眼花撩亂，不過雙魚座的開銷也大，必需懂得開源節流，避免不必要的開支和浪費，做好財務控管才不會變成過路財神。
注意健康問題
天蝎座（凶）太陽、土星與羅喉對六宮有相位：連續三個月天蠍座都要特別注意健康，有可能是因為長期累積的工作壓力或感情困擾造成你內心的焦慮和不安，科學已經證實八成以上的疾病都跟情緒有關，天蠍座特別要注意跟頭部，腦神經以及呼吸系統相關的疾病，或是上半身疼痛問題，譬如牙痛，頭痛，手臂及五十肩...等。可喜的是金星進入夫妻宮，伴侶無微不至的陪伴與照顧將會讓你內心得到很大的安慰！