英國入CPTPP意味什麼？外媒：脫歐後的全球化、經濟增長

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報導指出，CPTPP原先的11個成員就佔2021年全球GDP的12%，如果身為世界第6大經濟體的英國也加入了，將增加至15.4%，逼近歐盟（EU）佔全球GDP的17.8%。
英國自退出歐盟以來，已與澳洲、紐西蘭、新加坡等國陸續簽署新的貿易協議，據英國商業和貿易部的說法，加入CPTPP意味著英國企業可以在幾乎零關稅的情況下，向5億的潛在客戶出售許多商品。
除此以外，英國政府也把與印太地區的深入接觸，列為重要外交政策的一部分，畢竟該地區擁有約40億人口，包含40個國家和經濟體，其中不乏中國、印度、澳洲等區域大國；預計到了2030年，印太地區將佔全球中產階級的2/3，到2040年將佔全球經濟的一半以上，並帶來旺盛的消費需求。
分析認為，加入CPTPP可為英國帶來更多機遇，國際環境在變，世界的貿易中心正迅速向東轉移。因此自離開歐盟以來，加入CPTPP一直是英國保守黨政府以及脫歐派的主要目標，是英國善用「脫歐後的自由」開闢出的新全球化市場。
只是，加入CPTPP並不代表不會有任何問題，也可能會對英國的農民、勞工造成打擊，但這是把雙面刃，農民作為出口商，也有機會從與CPTPP成員的貿易中獲利，英國政府需要研擬好配套措施，方能創造雙贏局面。