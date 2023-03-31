電子持穩！台股早盤漲逾90點 被動元件與車電表現亮眼
美股四大指數昨（30）日皆走揚，台北股市今（31）日開盤走高，早盤漲逾90點，來到15942點，再創新高，漲幅0.5%。權值王台積電早盤在平盤上下震盪，其他重要電子股如聯發科、聯電、日月光、台達電持穩。今日車用電子、DRAM、被動元件、PCB表現都不錯，而華新集團表現亮眼。
記者許家禎／台北報導
美股道瓊指數30日上漲141.43點，或0.43%，收32859.03點；那斯達克指數上漲87.24點，或0.73%，收12013.47點；標普500指數上漲23.02點，或0.57%，收4050.83點；費城半導體指數上漲51.15點，或1.62%，收3208.26點。
台北股市今日早盤再創高，漲逾90點，來到15942點，漲幅0.5%。晶圓代工龍頭、權值王台積電早盤在平盤上下震盪。同樣為晶圓代工的聯電漲1%以上，來到52.9元，世界先進小跌、力積電漲1%以上。其他重要電子股，如聯發科、華碩、友達、群創、緯創、旺宏、日月光、台達電漲0.6%到1%。鴻海、大立光在平盤附近
今日車用電子、DRAM、被動元件、PCB表現都不錯，南亞科維持強勢漲2.8%，凱美與國巨漲2%上下，立隆電漲1%。華新集團表現亮眼，華邦電漲逾4%，華新科、信昌電與精成科漲2%以上，新唐漲1%。車用電子中的聯詠與貿聯-KY漲逾3%，德微、欣興、聯亞、環天科、堤維西漲1%。