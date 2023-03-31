MLB／紅襪隊開幕戰1分惜敗金鶯！台灣好手張育成並未出賽
大聯盟開幕戰今天上演紅襪隊跟金鶯隊之戰，紅襪旅美好手張育成並未先發，最終以9:10不敵金鶯，日籍好手吉田正尚4打數2安打1打點，獲得主帥Alex Cora大讚優秀。
記者吳政紘/綜合報導
張育成賽前放上紅襪隊大聯盟等級休息室，全新休息室包括：全新定制楓木儲物櫃，可容納更多個人物品存儲空間。儲物櫃配有帶電源和 USB 充電站的內置多色 LED 照明以及可上鎖的貴重物品保險箱。整個更衣室都配備了全新的 LED 照明系統、高級音響系統和 16 個最先進的電視，可從更衣室提供 360 度全景。該空間還有一個新佈置的休息區，供賽前和賽後使用。
這場紅襪推出Corey Kluber先發，雙方形成打擊戰，他主投3.1局就狂失5分，被打6安打，4次保送。但Kyle Gibson5局失4分，還好靠隊友打擊奪勝。
金鶯隊Adley Rutschman單場5安打大爆發，貢獻4打點，是金鶯贏球大功臣，吉田正尚3局敲出中外野安打，生涯首安誕生，也貢獻首分打點，8局面對152公里速球，他依舊敲出一壘強襲安打，可見他的攻擊很全面。
紅襪隊明天休兵一天，預計後天凌晨4時10分再度迎戰金鶯隊，預計由左投王牌Chris Sale先發，張育成可能也有望出賽。