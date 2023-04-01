台中動漫節登場！超夯福袋下殺24折　4出版社必買清單曝

我是廣告 請繼續往下閱讀
七大優惠福袋，包括《Lycoris Recoil 莉可麗絲》特價800元、《戀上換裝娃娃》特價800元、《SPY x FAMILY間諜家家酒》特價1000元、《刀劍神域Progressive》特價1200元、《關於我轉生變成史萊姆這檔事》特價1200元、《86-不存在的戰區-》特價800元、《怕痛的我，把防禦力點滿就對了》特價800元。
📍曼迪
曼迪台中限定福袋帶回家！《名偵探柯南》《庫洛魔法使》《戀與製作人》《Fate系列》《犬夜叉》5大作品6款福袋全數破盤價4折起，均一價只要500元，數量有限售完不補。一番賞也有《夏目友人帳》《魔物獵人》《FGO》新款開賣。
還有經典大作《新世紀福音戰士EVANGELION》的特展早鳥預售票，將展示超過300件以上的新劇場版設定資料、特展限定原創影片等，預售票優惠300元。
📍台灣角川
超人氣輕小說《約會大作戰 DATE A LIVE 安可短篇集 (11)》與改編TV動畫大好評的異色神作漫畫《異世界歸來的舅舅 (8)》都將於台中動漫節展場搶先推出特裝版與一般版首賣新書，4/6全台通路上市。
還有《一點都不想相親的我設下高門檻條件，結果同班同學成了婚約對象!?》八款週邊、《王者的求婚》七款周邊精品，眾多首賣精品搶先在台中動漫節登場。
📍長鴻
長鴻動漫展內全館漫畫單行本8折、小說75折、指定特裝8折起、套書6折起等超值優惠。消費滿499元即贈「A4資料夾」一個（共4款）；滿1996元即贈送4款全套；單筆消費滿699元則可額外獲得全新設計「怪獸8號」限定提袋一個。即使消費未到贈送提袋的門檻也沒關係！提袋加價購，加5元可獲得可愛「小黑貓」塑膠提袋，加99元就有「怪獸8號」限定提袋。
2023台中國際動漫節
活動日期：2023年4月1日(六) 至 4月4日(二)
展出時間：上午10時 至 下午6時
活動地點：台中國際展覽館１館(臺中市烏日區中山路三段1號)