動物脫逃「罰則擬提高至30萬元」　林務局：4月有望上路

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此外，林務局表示，也邀請具動物影像辨識專業的農業科技研究院所長陳正文參與，評估廣闊區域群養狒狒，如何使用空拍影像或紅外線攝影機建立可用的AI辨識模型。
林務局重申，自3月23日接獲通報發現遊蕩東非狒狒後，即與桃園市農業局保持聯繫，除持續了解最新圍捕進度外，經桃園農業局請求也提供追蹤與圍捕狒狒建議，並請靈長類專家協助鑑定狒狒種類，還先行協調包含北市動物園與屏科大在內的兩處收容場域，同時也諮詢專家規劃捕捉到狒狒之後的親緣鑑定工作，以釐清其脫逃來源，善盡中央主管機關權責。
針對圍捕事件引發的爭議，林務局透露，已發函要求桃園市及新竹縣政府提交案件始末的詳細報告，以作為未來檢討策進的案例，除了新竹縣政府已對六福村管理保育類野生動物失當依法開罰，林務局也提醒桃園市政府可評估向六福村求償連日以來的圍捕費用。
林務局表示，經歷此次事件，已研議修正《野保法》第37條及第51條，加重未妥善管理保育類野生動物致發生逸失的飼主罰則，除了提高動物逸失罰金，發生逸失導致主管機關協助圍捕所衍生的費用，也將由飼主負擔。
林務局進一步指出，也將修正「保育類或具危險性野生動物飼養繁殖管理辦法」，要求飼主應完善防逃設備，如設備不符合標準者，可處6至30萬元罰鍰；也將依《野保法》公告應註記的動物種類及註記方式如晶片、刺青或腳環等，強化保育類野生動物個體管理。
林華慶今接受媒體採訪時說明，過去法規多針對個人飼主，較常發生動物逃逸狀況，過去動物園管理並沒有發生太大問題，早期野生動物所有者較常出現逃逸狀況，因此罰則並沒有特別高，「因為可能就只是自己養一兩隻少數的個體」。
針對這次狒狒逃逸事件，林華慶說，大家也認為罰則應該適度提高，但重點不只是在於罰多重，而是提醒飼養者應該要有的責任，事前就應該設施、安全性、防脫逃措施要能加強並經常性巡邏，才能避免動物脫逃，真的動物脫逃後，衍生的相關成本費用，飼養者也應該要負擔，才符合公平，他強調，修法希望著重事前防範，重點是提醒飼養者能夠注意並落實。
由於法不溯及既往，林華慶解釋，本次六福村仍適用舊法，不過涉及《野保法》修法將盡速送行政院，有一些行政規則，例如現行最高罰5萬，只要報請農委會修訂後，公告就可以立即實施，預計4月可以上路，而圍捕衍生費用由飼主承擔部分還是要經由立法院。
林華慶也提到，像是低矮樹枝靠近圍籬，處應考慮修剪或保持空間，飼主不應怠於疏忽管理，也不能讓樹長很高碰到圍籬，因此這次修法重點不在於懲罰飼主，而是要提醒飼主，「他覺得會痛，那他就會去做這些事前防範的工作，這才是我們要的目的，我們也不希望（動物）跑出來才去重罰他（飼主）、再去要求他賠償」，許多成本也難以估計。
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