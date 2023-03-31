美升息步尾聲？美元跌台股漲 新台幣早盤升破30.4元
在投資人對銀行業疑慮漸減退，加上市場預期美國聯準會（Fed）升息步入尾聲，美元指數回落，亞洲主要貨幣兌美元走強，台北股、匯市今（31）日早盤同步上揚，新台幣兌美元更升破30.4元，一度來到30.399元，升值6.2分。
記者顏真真／台北報導
在投資人對銀行業擔憂漸緩之下，美股主要指數收高，其中道瓊工業指數上揚141.43點，漲0.43%，以32859.03點作收。台股今日早盤也走揚，並站上15900點，一度來到15950.93點，上漲101.09點，目前仍漲70餘點。
國際匯市部分，在市場預期美國聯準會升息步入聲聲，加上歐美銀行業危機疑慮減退，市場避險需求降溫，美元指數回落至102.1附近，亞洲主要貨幣兌美元走揚，其中韓元今日早盤來到1291.05兌1美元，人民幣兌美元上修至6.8717價位，離岸人民幣也升值來到6.8455兌1美元，日圓兌美元則偏弱在133.12價位附近。
至於新台幣兌美元今日早盤以30.44元、升2.1分開出，由於美元走弱，加上台股上漲及出口商拋匯，新台幣進一步升破30.4元，一度來到30.399元，升值6.2分，目前在30.401元震盪整理。