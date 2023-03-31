普發6000怎麼花？賣場放大變1萬2000元 7-11加碼領1千元
政府普發現金即將於4/6開始領取，愛買量販教你怎麼把錢變大，限時3天推出「滿千送千，最多可領六千」活動，讓你用6000元的金額，買回價值1萬2000元的商品；7-11則是持ATM領現的小白單，買6000元隨取卡，加碼送1000元購物金，等同於7000元面額，無論是買咖啡、日用品都相當划算。
記者鍾怡婷/綜合報導
領完六千衝愛買！愛買量販4/7(五)至4/9(日) 限時三天，HAPPYGO會員於賣場單筆付款金額不限支付別滿1000元送1000元，滿2000元送2000元，單筆最高送6000元滿額現金抵用券，數量有限，贈完為止，
現金抵用券有100元、200元、300元、400元四種面額，100元抵用券滿千可折，200元抵用券滿兩千可折，依此類推，沒有限定商品使用，家電、生鮮、日用品滿額即可抵用。
7-11則是自4月6日起限量推出預購「2000元放大隨取卡」，加碼送200元，等同可使用2200元面額，放大10%；另自4月10日起再推出「6000元放大隨取卡」預購，限持「ATM領現」小白單預購，就可加碼送1000元，等同可使用7000元面額。7-11 ATM領取普發6000元，還有特大杯美式、大杯卡布奇諾、精品美式咖啡、黑糖珍珠撞奶、冰淇淋紅茶買1送1優惠。
若是手氣超好的幸運兒，全家4/6至5/2期間，推出限量一萬張「全家普發卡」，每張售價6000元，內含2張3000元「全家」禮物卡，同時更有加碼紅利金BONUS卡片，可隨機抽600元或6000元加碼金，最幸運可以讓6000元翻倍變12000。若是就近到全家ATM領現，還可以獲得咖啡買1送1優惠券。