李彥秀宣布參選港湖區立委 游淑慧：驚訝與滿滿的不解
曾任北市南港內湖區立委，遭到時任民進黨台北市議員高嘉瑜擊敗，又回鍋參選港湖區議員的李彥秀，今（31）日上午無預警宣布將再投入2024港湖區立委選戰，引發社會各界議論。對此早已表態投入港湖區立委選戰的同黨議員游淑慧則表示，對於李彥秀的參選感到驚訝與滿滿的不解，並表示去年李彥秀在回鍋參選議員時，就已經表明不會再投入立委選戰，結果現在又宣布參選，「我只想說：早知如此何必當初？」
記者丁上程／台北報導
游淑慧今日上午表示，自己看了李彥秀參選的文告後，還是感到滿滿的驚訝與不解。「還記得去年大家聽到彥秀姐要回鍋參選議員，都感到非常震驚和不解。」游淑慧說，包括自己在內的所有港湖區議員、基層支持者、黨內高層、甚至主席，都一再鼓勵彥秀姊要再戰一次高嘉瑜，不要輕言放棄。「但當時彥秀姐的態度非常堅定，表示自己不是2024的合適人選，因次決定回歸議會，希望港湖再給她一次機會。」
「這樣破釜沉舟的沉重請託，果然也如願獲得高票數支持。」游淑慧揭露，當時李彥秀挾「議員全台第一高票」之姿宣布角逐議長一職，並來向她拜票時，「我再次徵詢她再戰2024意願？她仍表示她既然選擇回歸議員角色，就會專心選民的這份付託。」游淑慧質疑，從去年12月到現在僅僅3個多月，是什麼原因又讓李彥秀爭取2024的承擔？這才是她與外界感到不解的地方。
「參選，是她的權利，但政治人物的誠信與承諾，則是他要自己向選民解釋與說明的。」游淑慧說，過去大家都沒有爭取港湖區立委選舉的意願，而是力勸李彥秀再戰2024，「她何苦要先回鍋競選議員？結果當選不到四個月，又要再次回鍋表達爭取2024立委提名？」游淑慧直言，如果只是為求買保險，就先爭取議員、後謀求立委，她認為真的不太好。