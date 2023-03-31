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7-11過愚人節？「410杯咖啡1萬元」真有人買：只限1千組

▲迎接愚人節，7-11推出410杯濃萃美式1萬元，引起網路熱議。（圖／7-ELEVEN提供）
▲迎接愚人節，7-11推出410杯濃萃美式1萬元，引起網路熱議。（圖／7-ELEVEN提供）

記者黃韻文/綜合報導

明天是4月1日愚人節，7-11一早在APP上架咖啡多杯優惠組，但看到價錢讓所有上班族都醒了。映入眼簾是410杯濃萃美式1萬元、冰淇淋紅茶買41杯送41杯，前面「萬元咖啡」不是愚人網頁，確實可以下單，且只限今天開賣、總數只有1000組，網友笑稱「感覺就是會有阿呆買」，但還真有人曬出購買證明，表示這樣喝頗划算。

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7-11今（31）日限定一天在APP快閃推出「愚你同樂」 促銷，大杯濃萃美式410杯1萬元、冰熱可任選，雖然花1萬元買咖啡讓人咋舌，不過平均下來單杯原價50元、特價24元，約是4.9折、比買一送一的折幅還低，每人限購2組、全部只限量1000組。雖然折扣看起來划算，但只能兌換到今年8月31日，也就是154天必須喝完410杯，若是一個人消化、一天得要喝3杯才能換完。

▲7-11在APP推出一日限定活動。（圖／翻攝畫面）
▲7-11在APP推出一日限定活動。（圖／翻攝畫面）
此外，另有冰淇淋紅茶買41杯送41杯優惠，原價65元、特價平均33元，可兌換至今年6月30日，每人限購2組，共限量711組，售完為止。爆量杯數的行銷策略，成功引起網友熱議，不少人直呼真是愚人節，「感覺就是會有阿呆買」、「都寫愚你同樂，還要被被愚也沒辦法」、「一萬元再貼一點可以買基礎的全自動義式」。

但也有人認為划算，若是公司同事大家每天都有喝咖啡的習慣，分攤下來差不多，「辦公室快40人，兩個禮拜就喝完啦」、「這種是給常請客的人用的」、「辦公室團購」，且真有網友現身貼出截圖證明已購買。

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