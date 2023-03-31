城南新打卡點！舞獅、紅龜粿台灣味塗鴉為文總換新衣

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李厚慶指出，文總外牆邀請到曾與「niko and…」合作的插畫家ericoco設計圖樣，並由塗鴉師陳若欣進行繪製。他說，ericoco的設計用色大膽、飽和，近年發展出「小虎day」系列作品，自稱「醜Q」風格，要給大家療癒感，設計概念以城南元素發想，讓大家來到文總的第一眼，就可看到在地特色，用藝術讓大家認識城南。
ericoco表示，這次設計把「小虎」跟文總附近的各大景點結合，包含郵幣社的錢幣、舊書店、小南門、植物園荷花、南門市場美食等等元素，還有台灣特有的小籠包、達悟族拼板舟、舞龍舞獅，以及台灣特產的水果，如香蕉、西瓜、釋迦、鳳梨與木瓜等等。
陳若欣說，這次塗鴉主要是以噴漆繪製，為了克服大面積繪製的視覺落差，需先量測圖形位置與大小，並用畫筆輔佐繪製，不僅可以讓線條更銳利，也可補強電捲門凹凸部分的圖樣，希望作品可以為周遭巷弄帶來可愛、熱鬧的氛圍。
文總表示，2023逛城南有意思，記得來文總作客，除了參觀特展「城南任意門」之外，地下室「城南空間Undertale」，將有15個廢電池換二手繪本的活動，同時也是今年「集貼紙換小禮」活動的最後兌換點，歡迎大家從地下空間連通到文總後門，來跟文總新塗鴉合影。