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城南新打卡點！舞獅、紅龜粿台灣味塗鴉為文總換新衣

▲為了「城南有意思」生活節，文總邀請插畫家ericoco以代表作「小虎」為主角，加入紅龜粿、舞獅等台灣元素，為文總鐵門換上新衣。（圖／文化總會提供）
▲為了「城南有意思」生活節，文總邀請插畫家ericoco以代表作「小虎」為主角，加入紅龜粿、舞獅等台灣元素，為文總鐵門換上新衣。（圖／文化總會提供）

記者李琦瑋／台北報導

為了迎接城南地區每年最大生活節品牌「城南有意思」，文總邀請年輕插畫家ericoco，以其品牌代表作「小虎」為主角，加入烏魚子、紅白塑膠袋、紅龜粿等台灣在地元素，為文總鐵門、後門與電箱換上新衣，屆時將串聯一樓的特展「城南任意門」、新開放的地下室「城南空間Undertale」與文總後巷的「城南童樂會」，為城南有意思再添藝術亮點，文總歡迎民眾來與可愛的塗鴉打卡拍照。

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文總秘書長李厚慶今（31）日表示，「城南有意思」4月1、2日登場，不僅是兒童節連假最佳去處，更是串連地區公、私單位、店家及社區里民的「文化行動」，共同活化街廓的人文藝術。為歡慶活動邁入第6年，文總也特別整理出地下室「城南空間Undertale」，並重新彩繪連通的後門，以及側面電箱、鐵捲門，希望為街廓帶來春天新氣象，為城南街頭美學注入新活水。

李厚慶指出，文總外牆邀請到曾與「niko and…」合作的插畫家ericoco設計圖樣，並由塗鴉師陳若欣進行繪製。他說，ericoco的設計用色大膽、飽和，近年發展出「小虎day」系列作品，自稱「醜Q」風格，要給大家療癒感，設計概念以城南元素發想，讓大家來到文總的第一眼，就可看到在地特色，用藝術讓大家認識城南。

▲文總後巷電箱，以飽和色彩搭配可愛水果及小虎day插圖，更添春夏意象。（圖／文化總會提供）
▲文總後巷電箱，以飽和色彩搭配可愛水果及小虎day插圖，更添春夏意象。（圖／文化總會提供）
ericoco表示，這次設計把「小虎」跟文總附近的各大景點結合，包含郵幣社的錢幣、舊書店、小南門、植物園荷花、南門市場美食等等元素，還有台灣特有的小籠包、達悟族拼板舟、舞龍舞獅，以及台灣特產的水果，如香蕉、西瓜、釋迦、鳳梨與木瓜等等。

陳若欣說，這次塗鴉主要是以噴漆繪製，為了克服大面積繪製的視覺落差，需先量測圖形位置與大小，並用畫筆輔佐繪製，不僅可以讓線條更銳利，也可補強電捲門凹凸部分的圖樣，希望作品可以為周遭巷弄帶來可愛、熱鬧的氛圍。

文總表示，2023逛城南有意思，記得來文總作客，除了參觀特展「城南任意門」之外，地下室「城南空間Undertale」，將有15個廢電池換二手繪本的活動，同時也是今年「集貼紙換小禮」活動的最後兌換點，歡迎大家從地下空間連通到文總後門，來跟文總新塗鴉合影。

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