「三冠王」奪命！　 術後免疫療法助早期肺癌降低復發、延長存活期

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「新國病」奪近萬人性命 七成患者發現已晚期根據國健署資料統計，肺癌蟬聯國人十大死亡癌症首位長達40多年，且109年的新發個案更超過1萬7千人，是新增人數第二高的癌症；此外，由於肺癌臨床表現與呼吸道疾病相似，除了持續性咳嗽之外，幾乎沒有明顯的特定症狀，讓不少患者就診時已是晚期，讓肺癌又有「新國病」的稱號。
王金洲醫師特別說明，抽菸雖會提高罹患肺癌的機率，但並不是無抽菸習慣的民眾就能百分之百免於癌症，若持續2-3周咳嗽、咳血、喘息等呼吸道症狀，建議盡快就醫檢查。
手術後仍有復發風險 無基因突變患者落入無藥可用窘境肺癌主要分為兩類，小細胞癌與非小細胞癌，非小細胞癌占了九成，又分成鱗狀上皮細胞癌、肺腺癌、大細胞癌，治療方式依各型態而有不同，相較於小細胞癌，非小細胞癌細胞生長速度較慢，若是可以早期發現並治療，治癒率也相對較高。
針對臨床上可進行開刀的早期非小細胞肺癌（第I-IIIA期），部分病患在手術後可使用輔助化療，「儘管如此，患者仍有復發可能，一旦復發甚至合併遠端轉移，病程即進入晚期，對患者來說無疑是很大的打擊。」王金洲醫師說明到。
王金洲醫師表示，現今治療技術進步，帶有EGFR等驅動基因突變患者在術後可選擇標靶治療；但是，台灣約3-4成患者無EGFR驅動基因突變，在術後輔助化療後便面臨無藥可用的困境，「第二期以上的早期非小細胞肺癌患者術後三年將面臨50%以上的復發或死亡機率，無接續藥物使用更讓患者憂心忡忡！」王金洲醫師感慨道。
術後輔助免疫療法降低復發，延長壽命所幸，對於無驅動基因突變的早期非小細胞肺癌患者，現在也有了對抗復發的利器！「過往免疫療法多用於晚期治療，如今亦可嘉惠早期患者，根據患者PD-L1表現量，部分患者可有效降低復發及死亡風險，拉長無疾病存活期。」王金洲醫師同時呼籲患者，肺癌的治療之路很艱辛，但只要配合醫師，穩定用藥，都有機會掌握有「肺」無患的人生。
醫：落實篩檢政策盼患者掌握有「肺」無患生活
除了治療方式越來越多元，落實篩檢也可助及早發現、及早治療。自去年起，政府推動「肺癌早期偵測計畫LDCT」政策，補助高風險族群(具肺癌家族史，50至74歲男性、或45至74歲女性等民眾)，可進行低劑量電腦斷層篩檢（LDCT），早期揪出病灶。對此，王金洲醫師十分樂見其成，雖肺癌仍是對健康有極大威脅的「新國病」，但在政策與藥物資源下，降低疾病的死亡率，以及提升早期肺癌患者的治癒率將指日可待。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=57309
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