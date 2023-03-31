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市場避險寵兒！外銀續看好黃金　年底前有望衝2050美元

▲金價3月20日短暫升破2000美元，外銀認為黃金仍是市場避險寵兒，續看好黃金，預估年底前金價有望衝上2050美元。（圖／記者顏真真攝）
▲金價3月20日短暫升破2000美元，外銀認為黃金仍是市場避險寵兒，續看好黃金，預估年底前金價有望衝上2050美元。（圖／記者顏真真攝）

記者顏真真／台北報導

黃金價格曾在3月20日短暫升破2000美元心理關卡，觸及12個月高點，但未來是否有望再衝一波並站穩2000美元？外銀認為，黃金依舊是市場的避險寵兒，持續看好黃金，主要是近期市場動盪凸顯黃金的對沖作用，加上部分央行繼續分散其美元配置，預估金價在今（2023）年底前有望每盎司衝上2050美元。

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近期黃金市場在強勁基本面因素的驅動下連續拉升，猶如一列狂飆的高速列車，金價盤中突破2000美元關卡，FXTM富拓高級研究分析師Lukman Otunuga分析原因，主要是歐美銀行業流動性風險提振了避險需求。由於市場對瑞信和銀行系統整體健康狀況的擔憂加劇導，導致整體市場情緒脆弱，金價飆漲6.5%，即便瑞銀集團宣佈緊急出手收購瑞信，金融市場仍彌漫著明顯的不安情緒，在市場對危機蔓延的擔憂揮之不去之下，黃金吸引力激增，投資者加速避險，3月20日金價自2022年3月以來首次上破2000美元大關。

瑞銀財富管理投資總監辦公室也指出，在投資人擔心全球金融危機重臨，黃金ETF的需求激增，世界黃金協會（WGC）數據顯示，截至3月17日當周，流入黃金ETF的數量達到將近22公噸。上一次見到這種規模的週流入水準還是在1年前俄烏戰爭爆發時。

只是，在美國和瑞士政府迅速採取行動，很大程度上緩解了投資者的擔憂，金價在近幾個交易日回吐部份漲幅，回落至2000美元以下。不過，瑞銀仍認為，完全恢復信心還需時日，即便美聯準會暗示利率已接近高點，金融條件收緊可能會導致美國經濟進一步放緩。

不僅如此，各國央行繼續分散投資至黃金，繼2022年買入超過1100公噸之後，至目前為止，官方買入黃金的數量接近120公噸。瑞士黃金出口數據也顯示，2月來自中國的需求激增。

至於金價能否突破並站穩2000美元？瑞銀認為，上述因素支撐投資組合中持有黃金作為對沖，因此，預期黃金年底前將來到2050美元，而且瑞銀最近將全球股票和美元下調為「不看好」，並將黃金上調至「看好」。

富拓則指出，金價上漲的原因包括對銀行危機蔓延的擔憂、聯準會升息預期下降、美元走軟以及美債殖利率下跌，接下來從技術面看，金價走勢一浪高過一浪，目前已高於50日、100日和200日移動均線，從以往的經驗看，2000美元關口阻力非常強大，多頭需要積聚足夠力量才能確保周線收上這個水準。

因此，如果受阻，金價可能會回落到1955美元附近，然後再重新挺進2000美元關口。如果順利突破這一心理價位，則上行目標看向2050美元、2070美元、甚至2020年8月觸及的2074美元上方高點。反之，若空頭反撲，金價可能回撤至1955美元以下，那麼後市或回踩1935美元、1915美元和1900美元。

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