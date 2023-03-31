市場避險寵兒！外銀續看好黃金　年底前有望衝2050美元

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瑞銀財富管理投資總監辦公室也指出，在投資人擔心全球金融危機重臨，黃金ETF的需求激增，世界黃金協會（WGC）數據顯示，截至3月17日當周，流入黃金ETF的數量達到將近22公噸。上一次見到這種規模的週流入水準還是在1年前俄烏戰爭爆發時。
只是，在美國和瑞士政府迅速採取行動，很大程度上緩解了投資者的擔憂，金價在近幾個交易日回吐部份漲幅，回落至2000美元以下。不過，瑞銀仍認為，完全恢復信心還需時日，即便美聯準會暗示利率已接近高點，金融條件收緊可能會導致美國經濟進一步放緩。
不僅如此，各國央行繼續分散投資至黃金，繼2022年買入超過1100公噸之後，至目前為止，官方買入黃金的數量接近120公噸。瑞士黃金出口數據也顯示，2月來自中國的需求激增。
至於金價能否突破並站穩2000美元？瑞銀認為，上述因素支撐投資組合中持有黃金作為對沖，因此，預期黃金年底前將來到2050美元，而且瑞銀最近將全球股票和美元下調為「不看好」，並將黃金上調至「看好」。
富拓則指出，金價上漲的原因包括對銀行危機蔓延的擔憂、聯準會升息預期下降、美元走軟以及美債殖利率下跌，接下來從技術面看，金價走勢一浪高過一浪，目前已高於50日、100日和200日移動均線，從以往的經驗看，2000美元關口阻力非常強大，多頭需要積聚足夠力量才能確保周線收上這個水準。
因此，如果受阻，金價可能會回落到1955美元附近，然後再重新挺進2000美元關口。如果順利突破這一心理價位，則上行目標看向2050美元、2070美元、甚至2020年8月觸及的2074美元上方高點。反之，若空頭反撲，金價可能回撤至1955美元以下，那麼後市或回踩1935美元、1915美元和1900美元。