建商注意！公平會：拿關係企業建案實績來廣告恐挨罰

百邑建設公司及新聯昌廣告公司銷售「百邑富都匯」建案，於廣告上宣稱「新濠一川」等3建案為其建案實績，但事實上，其非該等建案真正的建設公司，而是百邑建設股東關係企業的營建實績，公平交易委員會今（31）日宣布，此案涉有廣告不實，分別對百邑建設及新聯昌廣告處60萬及30萬元罰鍰。公平會籲，建商若要在廣告上使用過去的建案實績，應善盡真實表示的義務，以免觸法。
記者鄭妤安／台北報導
公平會在29日第1643次委員會議上決議，百邑建設及新聯昌廣告銷售新北市新莊區「百邑富都匯」建案，於廣告上宣稱「新濠一川」、「鳳凰花園」及「傳家尊爵」3建案為其建案實績，但其非該等建案真正的建設公司，而與事實不符，涉有廣告不實違反公平交易法第21條第1項規定，分別處百邑建設60萬元及新聯昌廣告30萬元罰鍰。
公平會表示，「百邑富都匯」建案由百邑建設興建，並委託富都新開發公司規劃設計，由新聯昌廣告公司負責銷售，該建案廣告刊載輪播的「新濠一川」、「鳳凰花園」、「傳家尊爵」3建案圖片，圖片右下方顯示的建設公司為百邑建設及富都新開發公司，但經過調查發現，「新濠一川」、「鳳凰花園」及「傳家尊爵」3建案，實際上是百邑建設公司股東關係企業的營建實績，而不是百邑建設的實績。
因此，公平會認定，廣告刊載建案實績的建設公司與事實不符，將引致相關交易相對人就建商的營建實績經驗與商譽產生誤認，屬於虛偽不實，違反公平交易法第21條第1項規定。
公平會呼籲，建商過去的建案實績，足以影響交易相對人對建案品質的評價及信賴關係，會影響消費者作成交易決定。因此，建商如果要在廣告上使用過去的建案實績，應該要善盡真實表示的義務，以免觸法遭罰。