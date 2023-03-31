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假日去哪玩／3大「網美野餐勝地」曝！打卡再抽限量好禮

▲新北高灘處不藏私公開新北「3大超好拍野餐勝地」，蒐羅全新北市坐擁大片草地、藍天美景的公園推薦給各位野餐咖。（示意圖／記者汪睿琦攝）
▲新北高灘處不藏私公開新北「3大超好拍野餐勝地」，蒐羅全新北市坐擁大片草地、藍天美景的公園推薦給各位野餐咖。（示意圖／記者汪睿琦攝）

記者汪睿琦/綜合報導

這個週末正好碰上清明連假，春暖花開之際好想跟朋友去草地上野餐、大拍網美照？新北高灘處聽到各位的心聲了！不藏私公開新北「3大超好拍野餐勝地」，蒐羅全新北市坐擁大片草地、藍天美景的公園推薦給各位野餐咖。除了野餐外，高灘處更舉辦「野餐的美好樣子」照片徵集活動，5/1（一）前打卡上傳並標記最愛的野餐地點，還有機會拿野餐墊、環保手提袋、日式餐盒等限量免費好禮喔！

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勝地1：三重新北大都會公園
距離大同區、士林區等蛋黃區最近的新北三重區可說是台北市的延伸，許多台北市民也會選擇週末到三重走走。新北高灘處推薦，三重新北大都會公園除了有31座溜滑梯、100組遊樂設施外，還有「熊猴森樂園」也座落在此，歡迎各地遊客乘坐捷運直達三重站，一出站就能看到廣闊大草皮了喔！

交通：
自行開車：導航搜尋新北大都會公園熊猴森樂園
大眾運輸：機捷A2三重站，或台北捷運三重站，A1出口步行即抵達。

▲三重新北大都會公園除了有31座溜滑梯、100組遊樂設施外，還有「熊猴森樂園」也座落在此。（圖／新北高灘處提供）
▲三重新北大都會公園除了有31座溜滑梯、100組遊樂設施外，還有「熊猴森樂園」也座落在此。（圖／新北高灘處提供）
▲乘坐捷運直達三重站，一出站就能看到廣闊大草皮，即刻享受野餐之樂！（圖／新北高灘處提供）
▲乘坐捷運直達三重站，一出站就能看到廣闊大草皮，即刻享受野餐之樂！（圖／新北高灘處提供）
勝地2：八里十三行文化公園
說到全台灣知名知性教育博物館，十三行文化博物館絕對名列前茅。而在博物館附近，十三行文化公園也坐擁超大草皮、高低差達7.6公尺的大草坡、陶罐意象、超長磨石子滑梯、滑草場，以及好玩的尋寶沙坑，非常適合大小朋友假日來此放風、放電。

交通：
自行開車：導航「八里十三行文化公園」
大眾運輸：捷運忠義站轉乘公車682號往挖子尾，挖子尾站下車步行約8分鐘抵達；或搭乘至捷運關渡站再轉乘公車紅13至十三行文化公園下車抵達。

▲十三行文化公園坐擁超大草皮、高低差達7.6公尺的大草坡等，非常適合大小朋友一起來放風、放電。（圖／新北高灘處提供）
▲▼十三行文化公園坐擁超大草皮、高低差達7.6公尺的大草坡等，非常適合大小朋友一起來放風、放電。（圖／新北高灘處提供）
 
勝地3：新店陽光運動公園
廣闊的陽光運動公園就在新店區中心，假日到此租腳踏車放風、散散步曬太陽，是所有新店人的共同回憶。園區內除了有規劃占地1公頃的超大特色遊戲場，還有專屬的「綠地野餐區」；更幸福的是，現在安坑輕軌開通，直接坐到陽光運動公園站下車出站即可開玩，非常適合來趟週末小旅遊。

交通：
自行開車：導航搜尋新店陽光運動公園。
大眾運輸：捷運新店線或小碧潭線至小碧潭站步行至中安便橋，或安坑輕軌在陽光運動公園站下車，即可抵達。

▲新店陽光運動公園擁有超大兒童遊戲區，停車場緊鄰一旁，也可搭乘安坑輕軌抵達。（圖／新北高灘處提供）
▲新店陽光運動公園擁有超大兒童遊戲區，停車場緊鄰一旁，也可搭乘安坑輕軌抵達。（圖／新北高灘處提供）
▲5/1（一）前打卡上傳「新北水漾」粉專指定貼文，並標記最愛的野餐地點，還有機會拿野餐墊、環保手提袋、日式餐盒等限量免費好禮喔！（圖／新北高灘處提供）
▲5/1（一）前打卡上傳「新北水漾」粉專指定貼文，並標記最愛的野餐地點，還有機會拿野餐墊、環保手提袋、日式餐盒等限量免費好禮喔！（圖／新北高灘處提供）

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