假日去哪玩／3大「網美野餐勝地」曝！打卡再抽限量好禮

我是廣告 請繼續往下閱讀
距離大同區、士林區等蛋黃區最近的新北三重區可說是台北市的延伸，許多台北市民也會選擇週末到三重走走。新北高灘處推薦，三重新北大都會公園除了有31座溜滑梯、100組遊樂設施外，還有「熊猴森樂園」也座落在此，歡迎各地遊客乘坐捷運直達三重站，一出站就能看到廣闊大草皮了喔！
交通：
自行開車：導航搜尋新北大都會公園熊猴森樂園
大眾運輸：機捷A2三重站，或台北捷運三重站，A1出口步行即抵達。
勝地2：八里十三行文化公園
說到全台灣知名知性教育博物館，十三行文化博物館絕對名列前茅。而在博物館附近，十三行文化公園也坐擁超大草皮、高低差達7.6公尺的大草坡、陶罐意象、超長磨石子滑梯、滑草場，以及好玩的尋寶沙坑，非常適合大小朋友假日來此放風、放電。
交通：
自行開車：導航「八里十三行文化公園」
大眾運輸：捷運忠義站轉乘公車682號往挖子尾，挖子尾站下車步行約8分鐘抵達；或搭乘至捷運關渡站再轉乘公車紅13至十三行文化公園下車抵達。
勝地3：新店陽光運動公園
廣闊的陽光運動公園就在新店區中心，假日到此租腳踏車放風、散散步曬太陽，是所有新店人的共同回憶。園區內除了有規劃占地1公頃的超大特色遊戲場，還有專屬的「綠地野餐區」；更幸福的是，現在安坑輕軌開通，直接坐到陽光運動公園站下車出站即可開玩，非常適合來趟週末小旅遊。
交通：
自行開車：導航搜尋新店陽光運動公園。
大眾運輸：捷運新店線或小碧潭線至小碧潭站步行至中安便橋，或安坑輕軌在陽光運動公園站下車，即可抵達。