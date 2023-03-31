增就業市場新血！僑委會偕104拚僑生留才

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104人力銀行資深副總暨人資長鍾文雄指出，整體工作數已長達1年維持在至少90萬個以上，顯示大缺工已成為常態，企業必須重新審視招募策略，像是擴大年齡的任用友善中高齡，以及彈性工時的招募，以最缺工的住宿餐飲業為例，飯店最忙碌的時間為早上顧客退房至下午進房這段期間，剛好也是家庭婦女送完小孩上學後的空檔時間，這段時間進行分時工作，就能有效填補人力缺口。
內政部統計，2022年台灣新生兒僅13.9萬人，可預期台灣就業人口將越來越少，104人力銀行資深副總暨人資長鍾文雄指出，台灣每年約有上萬名僑生在台就學，當畢業後語言以及熟悉環境優勢，成為填補就業市場勞動力短缺的最好來源之一。
如何協助僑生在台就業？僑委會與104人力銀行合作，建立僑生專屬線上多國語言整合性資源平台，提供最豐富完整的就業資訊和跨產業5000筆職缺，大幅提升工作媒合機會，同時也將於4月29日僑生就業博覽會，結合i僑卡特約商店，當天邀約高達50間知名搶手企業，ASML、友達光電、台達電、華新麗華、王品集團、中鼎工程、旭榮集團、IKEA等眾多優質企業，希望有效幫助在台僑生排除就業困難，並有促進台灣整體就業競爭力。