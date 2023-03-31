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衛福部補助國民年金保費50%　免申請最高省5337元

▲國民年金被保險人多屬經濟弱勢族群，受到新冠疫情與物價上漲，更是增加不少負擔。（圖／擷取自pixabay）
▲國民年金被保險人多屬經濟弱勢族群，受到新冠疫情與物價上漲，更是增加不少負擔。（圖／擷取自pixabay）

記者許若茵／台北報導

國民年金被保險人多屬經濟弱勢族群，受到新冠疫情與物價上漲，更是增加不少負擔，今（31）日衛福部表示，已爭取疫後預算70億餘元補助自付保險費50%，每人最多補助5337元，且無須申請，請民眾不要主動提供資料給網站或他人。

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國民年金保險被保險人多屬無固定收入的家管、學生或短期失業民眾，屬經濟弱勢族群，雖然現行規定已依身分別給予保險費40%至100%補助，但因近幾年受新冠疫情、物價上漲影響，民眾已增加不少經濟負擔。

衛生福利部說明，為加強照顧國保被保險人，已爭取到疫後特別預算70億餘元補助國保保險費，於114年10月31日以前，已繳納112年4月至12月份保險費的國保被保險人，將由疫後特別預算補助其自付保險費50%。
 
衛生福利部表示，112年4月至12月的保險費繳款單將於今年5月、7月、9月、11月及明（113）年1月底陸續寄發，被保險人於114年10月31日以前繳納，即可享有特別預算提供的保險費補助，每人最多補助9個月共5337元，可有效減輕被保險人保險費負擔。

衛福部也提醒，如114年11月1日後才繳費，就會喪失本次疫後保險費補助資格，並依《國民年金法》規定繳納原本應負擔的保險費，建議民眾收到繳款單時儘速繳費，以累積國保年資，保障自己未來的老年基本經濟安全。民眾如有相關疑問，可撥打國民年金諮詢專線02-23961266轉6066洽詢。

衛福部也說，近來接獲有民眾反映疑似有不肖人員以補助為由詐騙民眾個資，但本項疫後保險費補助無需申請，勞保局將於112年4月至12月之保險費繳款單註明政府補助及被保險人自付金額，被保險人收到勞保局寄發的繳款單後，臨櫃繳費或轉帳扣繳即可，民眾請勿主動提供身分證號、金融帳號等個人資訊予不明網站或個人。

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