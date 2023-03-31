異膚寶寶抓到流血…用20條藥膏無效母掉淚　專家：異位性皮膚現有新解！

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異膚炎症狀影響多 用類固醇又有副作用異位性皮膚炎是一種慢性全身性發炎疾病，台灣兒童過敏氣喘免疫及風濕病醫學會理事長暨高雄市立小港醫院副院長洪志興表示，異位性皮膚炎有4大特徵，包含嚴重搔癢、皮膚乾燥、紅斑／丘疹、皮膚苔癬化，造成的影響不只有皮膚，還會影響睡眠、生長發育、情緒、人格發展等。
此外，皮膚搔癢常讓孩童無法忍受，不停搔抓產生破皮傷口，還會導致感染、共病。台灣兒童過敏氣喘免疫及風濕病醫學會秘書長暨林口長庚醫院兒童過敏氣喘風濕科教授級主治醫師姚宗杰指出，異位性皮膚炎患者又以6歲以下嬰幼兒占比最高，且大部分2-3個月大就發病，是最讓家長憂心的族群。
新北市立土城醫院皮膚科主任暨林口長庚醫院兒童皮膚科醫師楊靜宜提到，異位性皮膚炎會依嚴重度給予不同治療，輕度可用乳液保養皮膚、局部類固醇治療，而中重度第一線也會用類固醇治療，但長期使用類固醇有許多副作用，還會影響發育，有些個案類固醇治療效果又不佳就可考慮使用生物製劑。
生物製劑成新解方 專家籲把握6歲前治療隨著醫療進步，異位性皮膚炎也有生物製劑可以選擇，但生物製劑如何發揮治療效果呢？楊靜宜主任說明，中重度異位性皮膚炎通常是因為編號4、13的免疫軍隊叛亂，攻擊自己的皮膚造成反覆發炎，傳統治療是一視同仁要全部軍隊聽話，而生物製劑則是精準鎖定叛亂軍隊，影響層面小，安全性高。
此外，國際醫學專家Thomas Bieber在《JACI過敏及臨床免疫學期刊》發表的研究提到，異位性皮膚炎是「過敏進行曲」（Atopic march）的驅動者，只要屬於早發、年輕與嚴重三種型態，未來引發食物過敏、鼻過敏和氣喘等過敏相關疾病的風險也較高。
朱家瑜理事長指出，研究中表示生物製劑精準治療，若能早期介入嬰幼兒中重度異膚治療，不但有助長期緩解症狀，也有機會早期阻斷過敏進行曲，降低近4成過敏相關疾病的風險，達到類似調整體質的效果。
現在，生物製劑6個月以上的寶寶也能在醫師建議下使用，而異位性皮膚炎病友蘋果女孩、泡泡男孩都在使用後表示皮膚獲得了很大的改善，病友父母也因此鬆了一口氣。
台灣兒童過敏氣喘免疫及風濕病醫學會與異位性皮膚炎病友協會鼓勵家長，把握6歲前積極治療，配合多方照護，定期回診、持續用藥、做好保濕，異膚兒童也能像其他小孩一樣，快樂享受童年。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=57347
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