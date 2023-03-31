赴駐紐約辦事處與友邦互動 蔡英文吃涼圓盼外交「良緣」
總統蔡英文展開「民主夥伴共榮之旅」，美東時間30日接續過境紐約行程。蔡英文午間至我國駐紐約辦事處，與友邦駐聯合國常任代表、「美國小廚神」（MasterChef Juior USA）第8屆總冠軍得主、台裔小廚神朱如茵（Liya Chu），以及即將代表台灣參與2023年「紐約漫畫及卡通博物館藝術節」的兩位插畫家張雅晴（A ee mi）、鍾逸婷（低級失誤）進行互動。蔡英文表示，在與友邦繼續合作的同時，未來也將面臨諸多挑戰，期盼盼邦誼歷久彌新，彼此為共同成長繁榮而努力。
記者黃宣尹／紐約報導
蔡英文表示，她很榮幸見到與會的各位代表，並重申彼此深化珍貴友誼的承諾。她亦感謝友邦在各個國際場域為台灣發聲，並表示，台灣的人民與政府也由衷感謝各位持續支持擴大國際參與。
蔡英文說，在期待繼續合作的同時，未來也將面臨諸多挑戰；但只要基於共同的價值團結一致，相信必能一起實現目標。蔡英文並祝賀邦誼歷久彌新，彼此為共同成長繁榮而努力。
活動現場，朱如茵則特別製作諧音為「良緣」的涼圓，並且排成台灣的圖形，再以花朵拼成「TEAM TAIWAN」的字樣，象徵「挺台灣」的意涵，蔡英文也特別向友邦介紹，並親自試吃。
張雅晴及鍾逸婷則向蔡英文展示她們的參展作品。張雅晴的漫畫作品《紅配綠》（Platonic Love），展現出台灣自由開放的社會氛圍；鍾逸婷的插畫作品充滿戀愛少女般的粉嫩色彩，融合東方的樣貌與西方的情感，期待透過參展讓美國看看台灣女孩的實力。
包括馬紹爾群島等國常代及代表、美國在台協會主席羅森柏格、總統府秘書長林佳龍、副秘書長張惇涵、外交部長吳釗燮、駐美大使蕭美琴等均出席該活動。