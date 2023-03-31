4月新制上路！電價漲11%、計程車85元起跳　懶人包一次看

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📌普發6000元現金
4月6日起普發6000元現金，三種管道領取，包括登記入帳、特定對象直接入帳、特定偏鄉造冊發放；4月10日起ATM領現，持身分證字號、健保卡號、提款卡領取；4月17日起郵局領現，持健保卡即可，若健保卡遺失可以身分證或居留證替代。
📌電價平均漲11%
台電宣布4月1日起，平均電價調漲11%，住宅用電平均每度從2.61元漲到2.65元、產業用電平均每度從2.91元漲到3.38元，預計約177萬家庭戶會受影響。
住宅用電調漲分成三種，700度以下者不調整、701度至1000度者調漲3%、1001度以上者則漲10%；換言之，只要自家上一期電費單金額在3832元以下，或是夏季（6到9月）電費沒超過4508元，就不用擔心電價調漲。
📌機車道路駕訓補助1200元
交通部公路總局為強化機車駕駛的停讓觀念，4月起與全台7處監理所轄下14家有大型重機訓練經驗的特優機車駕訓班，初步試辦課程總計3小時、路程約3公里的「機車道路駕訓」，將安全駕駛與防禦訓練帶到實際道路上，課程內容包括左右轉彎、兩段式左轉、變換車道、大型車死角、無號誌路口停讓等。用路人拿到駕照後，可以自由選擇要不要參加，交通部將補助每位參加者1200元。
📌加熱菸從重課稅
加熱菸興起，立法院已在年初三讀通過菸酒稅法第7條修正案，4月起加熱菸將採每公斤或每千支為單位，從高課徵1590元稅金，提醒業者務必誠實申報菸品菸酒稅和菸品健康福利捐，以免權益受損。
📌第12輪快篩實名制
※【NOWnews 今日新聞】提醒您 吸菸會導致肺癌、心臟血管疾病，未滿18歲不得吸菸！
※【NOWnews 今日新聞】提醒您 吸菸會導致肺癌、心臟血管疾病，未滿18歲不得吸菸！
4月1日起實施第12輪快篩實名制。持健保卡或居留證可至藥局及衛生所購買，每輪每位民眾可購買1份5劑，購買份數至多可購買6份(30劑)，並可分次購買，每份5劑售價500元。
🟡地方性
📌北北基計程車漲價
為合理反映計程車營運成本、司機薪資、燃油及維修等費用，北北基地區4月1日零時起，同步調整計程車運價，起程運價從70元漲至85元，夜間加成時段（23時至隔日6時）起程運價也從90元漲至105元，延滯時間計算基準（車速每小時5公里以下）則從累計每80秒5元，調整為每60秒5元。
📌北市生育補助加碼
台北市去年只有1萬4528名新生兒，出生人數創下新低，台北市政府宣布加碼生育獎勵金催生，第一胎從2萬元加倍至4萬元，第二胎從2.5萬元變4.5萬元，第三胎也從3萬元變5萬元，補助金額全台最高，今年4月4日（含）後出生的新生兒都能受惠。原先生育補助最高的縣市是桃園市與澎湖縣，第一胎都是3萬元。
📌桃園YouBike前60分鐘免費
桃園市政府宣布，4月1日開始，民眾租借桃園市YouBike，由前30分鐘免費延長至前60分鐘免費，等同享有10公里免費路程，預估一年有190萬人次受惠，有望減緩民眾通勤壓力，並擴大觀光效益。
📌高雄車站科技執法
高雄火車站站東路科技執法設備已完成建置，4月1日起正式科技執法，要是車輛停車逾3分鐘，將自動蒐證舉發，可依「道路交通管理處罰條例」第56條處新台幣600元以上、1200元以下罰鍰。駕駛人千萬不要貪圖一時方便，不僅有衍生交通事故的風險，還會讓你的荷包失血。
📌竹縣發1萬元敬老金
新竹縣今年續發敬老禮金1萬元，年滿65歲、2005年8月1日以後設籍竹縣且截至申請日當天設籍滿10年的長輩，不過敬老金有排富條款，符合2021年個人綜合所得總額超過50萬元、個人土地及房屋公告現值總額超過500萬元等資格者，可在4月1日至9月30日向戶籍所在地鄉鎮市公所申請，去年已申請並審核通過者可免申請。