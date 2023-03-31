2月製造業續呈衰退！產業調整庫存　抑制廠商進貨意願

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國內股市受到中國經濟動能持續復甦，有助台商營運表現，然而，美國通膨率下降幅度有限，以及就業市場熱度不減，金融市場憂心聯準會升息循環期間拉長而降低樂觀看法，導致台股僅微幅上揚。
另外，國內製造業因工作天數增加，中國解封後加快復工復產腳步，使得看好當月景氣表現的廠商明顯高於看壞，推動經營環境面指標表現。2月製造業景氣信號值由1月的9.64分，增加0.85分至10.49分，燈號則連續4個月呈現代表「景氣衰退」的藍燈。
仔細觀察各產業目前燈號，民生類中，飲料、皮革與毛皮等其製品、紙漿與紙製品、印刷與資料儲存媒體複製等，呈「衰退」藍燈。
石化橡膠大類中，化學材料、橡塑膠製品續呈「衰退」藍燈，化學製品、石油及煤製品、非金屬礦物製品則由藍轉「低迷」黃藍燈。金屬機械大類中，金屬基本、金屬製品也續呈「衰退」藍燈。
電子電機中，在電腦、電子產品及光學製品業方面，受到全球消費性電子產品需求持續疲弱，出口及外銷訂單年減幅為雙位數，影響需求及經營環境面指標表現，但由於工作天數增加及中國解封帶動部分網通、伺服器接訂單，使得產業生產指數略有回升，抵銷部分減幅，故2月本產業景氣燈號為連續第2個月維持代表「低迷」的黃藍燈。
在電子零組件業方面，終端消費性電子產品需求疲軟，供應鏈持續進行庫存調整，外銷訂單、生產指數及出口仍為雙位數減幅，影響需求面、原物料投入面及經營環境面等指標表現，故景氣燈號為連續第3個「衰退」藍燈。