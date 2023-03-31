費鴻泰偷追罷免徐巧芯粉專！徐巧芯怒轟：這是您說的團結
國民黨台北市立委初選第 7 選區（南松山、信義）的「芯費大戰」戰情激烈，而黨部 30 日決定將採用現任立委費鴻泰提出的「三七制」黨員投票 3 成、民調 7 成，而希望採「全民調」的議員徐巧芯不滿，認為是費鴻泰「施壓關說勝利」。隨後，費委員發出貼文懇請黨員支持，徐巧芯在下方貼出「費鴻泰追蹤罷免徐巧芯粉專」照片，大酸：「這就是您說的團結嗎？」
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國民黨台北市黨部在決定採「三七制」，被挑戰的費鴻泰表示尊重，將會全力以赴。而徐巧芯相當不滿，認為是對手施壓，她說：「前天晚上到昨天有沒有逐一打電話給，當天下午要投票表決的委員們施壓跟關說，（如果）你去施壓跟關說是假的，歡迎你澄清，歡迎你提告，歡迎你去向考紀會申訴。」
費鴻泰則反嗆：「如果不團結每天搞一些有的沒的話槍口對內，國民黨明年的選舉會很辛苦。」
網內互打激烈，費鴻泰發出貼文懇請黨員在 4 月 16 日 到 4 月 18 日的初選民調與 4 月 22 日的黨員投票給予支持。
女戰神徐巧芯則在下方留言貼出「費鴻泰追蹤罷免徐巧芯粉專」照片，稱「公開請教費委員，您一面說要團結，一面偷偷的追蹤『罷免徐巧芯』，算是戰力展現嗎？」同天晚間又在個人臉書發出臉書發梗圖狠酸費委員，說出：「生死看淡，不服就幹！」
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