台大發表OECD親職假跨國比較　點出兒少權益6大警訊

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該報告書針對我國與OECD國家在兒童健康狀況、兒童貧窮、青少年物質濫用、青少年自殺、兒童撫養照顧與家庭就業狀況以及相關休假（產假、陪產假、育嬰假）等近180項數據進行比較。
台大中信兒家研究中心發現台灣的兒少權益出現低總生育率、低出生體重率、高青少年自殺死亡率、低政府家庭福利支出占比、低各級教育支出占比，以及未臻完善的親職假制度等6大警訊，顯示台灣兒少權益比起其他先進國家仍有許多值得改善的空間。
昨（30）日發表會中，由台大中信兒家研究中心「少子化與家庭政策組」組長暨台大社會系副教授郭貞蘭，說明台灣兒童在各方面所面臨到的挑戰。
會中亦邀請台北大學社會工作學系教授陳芬苓和政治大學社會工作所副教授蔡培元擔任與談人，針對勞動部於2021年7月1日開始生效的「育嬰留職停薪薪資補助要點」，以及在2022年1月18通過修法的《性平法》、《就保法》進行政策改革後的成效進行討論，並對親職假的執行層面進行跨國比較，探討台灣親職假是否能成為父母的育兒神器。
但台大中信兒家研究中心發現，現行的親職假制度僵化，未能發揮妥善的功能，沒有給有需求的父母足夠的彈性，也容易讓在職者卻步不敢提出請假需求。
郭貞蘭指出，台灣有薪產假為8週（以下以2021年數據為準），OECD平均則是18.6週；台灣陪產假為1週，OECD為2.1週；台灣育嬰假為26週，OECD則是32.1週。
陳芬苓說，台灣女性勞動參與狀況呈現「單峰」，代表一旦為了育嬰暫停工作，要再回到職場相對困難，建議設計親職假期間的復甦計畫，協助婦女返回職場；另外，台灣法令目前沒有規定員工請育嬰假，雇主一定要請「職務代理人」，建議參考國外有許多專門安排職代的公司，能提供親職假更多彈性。
蔡培元則建議，台灣男性請育嬰假人數仍遠低於國外，政府能借鏡國外，提供減稅等措施，鼓勵父母共同分擔責任。
台大中信兒家研究中心呼籲政府給在職父母們多一些工作上的彈性，讓親職假能發揮更完善的角色，除了減輕父母照顧兒童的負擔，也有助於提升兒童的身心健康，陪伴每一位小朋友健康快樂的長大。