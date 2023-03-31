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掃除槍、毒不遺餘力　刑事局南部犯罪打擊中心接連破獲

▲刑事警察局南部打擊犯罪中心於日前先後屏東縣高樹鄉某民宅內及枋寮鄉鴿舍內，查獲改造手槍、槍枝半成品及海洛英等毒品。（圖／記者郭凱杰翻攝）
▲刑事警察局南部打擊犯罪中心於日前先後屏東縣高樹鄉某民宅內及枋寮鄉鴿舍內，查獲改造手槍、槍枝半成品及海洛英等毒品。（圖／記者郭凱杰翻攝）

記者郭凱杰／高雄報導

刑事警察局南部打擊犯罪中心於日前先後屏東縣高樹鄉某民宅內，查獲邱姓犯嫌把家當成兵工廠查獲改造手槍1支、槍枝半成品及改槍工具等外，隨即，於屏東鄉枋寮鄉鴿舍、民宅，查獲黃嫌持有制式手槍2把、改造手槍1把、長槍槍身(管)半成品1把、子彈6顆、第一級毒品海洛因、安非他命等毒品，全案警詢後均依槍砲彈藥刀械管制條例、毒品危害防制條例移送辦。

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▲邱嫌高職畢業後在機械工廠任職，無師自通在自家中以多種車床零件、鋼骨自製改造槍械操作臺，打造1:1改造槍枝零組件組裝改造槍枝、子彈。（圖／記者郭凱杰翻攝）
▲邱嫌高職畢業後在機械工廠任職，無師自通在自家中以多種車床零件、鋼骨自製改造槍械操作臺，打造1:1改造槍枝零組件組裝改造槍枝、子彈。（圖／記者郭凱杰翻攝）
警政署於112年3月8日至17日實施「全國同步檢肅非法槍械暨掃蕩幫派涉毒行動」，刑事局南部打擊犯罪中心第三隊與第四隊，分別於專案期間與基隆刑大、保三總隊、高雄市政府警察局等單位共組專案小組偵破槍砲案件；其中第三隊查獲邱嫌1名，查扣改造手槍1枝、空氣槍1支、改造手槍半成品3支、改造子彈成品及半成品、改造用鑽臺、固定鉗、砂輪機、槍枝零組件1批等證物獲。

▲警方當場查扣改造手槍1枝、空氣槍1支、改造手槍半成品3支、改造子彈成品及半成品、改造用鑽臺、固定鉗、砂輪機、槍枝零組件1批等證物。（圖／記者郭凱杰翻攝）

另外，南部打擊犯罪中心也循線在屏東鄉枋寮鄉鴿舍、民宅，查獲黃嫌持有制式手槍2把、改造手槍1把、長槍槍身(管)半成品1把、子彈6顆、第一級毒品海洛因成品毛重174.53公克、第二級毒品安非他命成品毛重38.44公克及手機1支等證物。

南部打擊犯罪中心副大隊長林耕宇表示，邱嫌高職畢業後在機械工廠任職，因對槍械改造有濃厚興趣，無師自通在自家中以多種車床零件、鋼骨自製改造槍械操作臺，並購買多樣仿真模擬槍枝，打造1:1改造槍枝零組件組裝改造槍枝、子彈。經專案小組多日監控，掌握相關處所，於警政署「全國同步檢肅非法槍械暨掃蕩幫派涉毒專案行動」期間，持搜索票拂曉出擊，趁邱嫌在睡夢中，一舉查獲改槍工廠。

▲黃嫌將槍枝與毒品藏匿在僻靜、純樸鄉間的鴿舍，再圈養「美國惡霸犬」看守，但仍遭警方查獲持有制式手槍、改造手槍、長槍槍身(管)半成品1把海洛及安非他命等證物。（圖／記者郭凱杰翻攝）
▲黃嫌將槍枝與毒品藏匿在僻靜、純樸鄉間的鴿舍，再圈養「美國惡霸犬」看守，但仍遭警方查獲持有制式手槍、改造手槍、長槍槍身(管)半成品1把海洛及安非他命等證物。（圖／記者郭凱杰翻攝）
至於另一嫌犯黃嫌，林耕宇指出，黃嫌平時以包攬土方工程、經營桌遊競技館為業，作風囂張、擁槍自重，自成在地惡勢力；黃嫌將槍枝與毒品藏匿在僻靜、純樸鄉間的鴿舍，再圈養「美國惡霸犬」看守，自認無人敢接近、萬無一失，卻輕忽了警方執法之決心。經專案小組多日監控，掌握相關處所，於3月9日凌晨破曉攻堅，一舉查獲黃嫌在鴿舍、民宅藏匿的槍枝與毒品。

林耕宇認為，槍枝危害社會治安甚鉅，刑事警察局為安定治安，將持續運用大數據情資彙整分析，秉持「向上溯源、向下刨根」決心，以具體掃蕩行動來有效遏阻槍枝流入市面，維護社會安全，讓民眾遠離槍枝、暴力危害。他呼籲民眾發現任何槍械、毒品或其他犯罪之事證，請勇於向警方檢舉，警方將以具體行動將犯罪集團澈底瓦解，以構築全民安居幸福家園。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
少一份毒品，多一分健康；吸毒一時，終身危害。
※ 戒毒諮詢專線：0800-770-885(0800-請請您-幫幫我)
※ 安心專線：1925
※ 張老師專線：1980
※ 生命線專線：1995
 

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