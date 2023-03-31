掃除槍、毒不遺餘力　刑事局南部犯罪打擊中心接連破獲

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另外，南部打擊犯罪中心也循線在屏東鄉枋寮鄉鴿舍、民宅，查獲黃嫌持有制式手槍2把、改造手槍1把、長槍槍身(管)半成品1把、子彈6顆、第一級毒品海洛因成品毛重174.53公克、第二級毒品安非他命成品毛重38.44公克及手機1支等證物。
南部打擊犯罪中心副大隊長林耕宇表示，邱嫌高職畢業後在機械工廠任職，因對槍械改造有濃厚興趣，無師自通在自家中以多種車床零件、鋼骨自製改造槍械操作臺，並購買多樣仿真模擬槍枝，打造1:1改造槍枝零組件組裝改造槍枝、子彈。經專案小組多日監控，掌握相關處所，於警政署「全國同步檢肅非法槍械暨掃蕩幫派涉毒專案行動」期間，持搜索票拂曉出擊，趁邱嫌在睡夢中，一舉查獲改槍工廠。
至於另一嫌犯黃嫌，林耕宇指出，黃嫌平時以包攬土方工程、經營桌遊競技館為業，作風囂張、擁槍自重，自成在地惡勢力；黃嫌將槍枝與毒品藏匿在僻靜、純樸鄉間的鴿舍，再圈養「美國惡霸犬」看守，自認無人敢接近、萬無一失，卻輕忽了警方執法之決心。經專案小組多日監控，掌握相關處所，於3月9日凌晨破曉攻堅，一舉查獲黃嫌在鴿舍、民宅藏匿的槍枝與毒品。
林耕宇認為，槍枝危害社會治安甚鉅，刑事警察局為安定治安，將持續運用大數據情資彙整分析，秉持「向上溯源、向下刨根」決心，以具體掃蕩行動來有效遏阻槍枝流入市面，維護社會安全，讓民眾遠離槍枝、暴力危害。他呼籲民眾發現任何槍械、毒品或其他犯罪之事證，請勇於向警方檢舉，警方將以具體行動將犯罪集團澈底瓦解，以構築全民安居幸福家園。
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