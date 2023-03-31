上學千萬別穿裙子！人本控師伸鹹豬手　名校不願普查

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這起案件係去年揭發「台中房思琪案」後，9月有一名女子找上人本，表示高中時期也有類似經歷，楊姓教師常會叫學生到他辦公室「個別輔導」，自己曾因他伸懶腰、揮手，被踫到胸部及其他部位，也到老師開的補習班上課，一開始不以為意，卻有學姐提醒「到老師辦公室千萬別穿裙子」。
某次大考前，老師要她到補習班加強輔導，到場才發現只自己一人，老師鎖了門對她上下其手，她先以「家人還在樓下等我」為由分散老師注意力，再找機會掙脫逃出，下樓梯時還緊張到跌倒受傷。老師猥褻她時發出的濃濁呼吸聲，從此成為她的惡夢，即使經過20多年仍無法走出來。
人本協助女生向教育局檢舉、要求校方普查，但教育局表示尊重校方作法，眼見校方只願以個案處理，人本透過網路找到另兩位受害學妹，3人的年級相距8年。其中一名學妹說，老師和大家相處融洽，也歡迎學生到他辦公室問物理題目，卻把手放在她的大腿上！後來聽說老師因性騷擾疑雲提前退休，一點都不感到意外。
但3人的檢舉案送到校方，因老師僅承認可能有肢體不當踫觸，並說「拉手是為了教導物理的右手原則」，否認有環抱、觸胸、摸下體等行為，校方採信老師說法，僅認定成立性騷擾案，人本已協助被害人申覆。同時透過媒體揭發此事
，呼籲校方針對楊老師教過的學生進行普查，協助曾經的受害者走出自責與悲傷。
立委林靜儀指出，去年若非人本，「台中房思琪案」的黃校長已經愉快領完退休金，但類似案件重覆發生，教育局一樣沒作為，難道都要等受害學生成年、自己走出陰影後，再由民間團體出面疾呼嗎？
律師聶瑞瑩指出，自己手上還有另一個老師性侵案，當事人也是停留在受害時的13歲，遲遲走不出來，法律實務中發現，類似臠童性侵有累犯傾向，學生們揭發的往往是冰山一角，受害者人生破碎無法往前走，教育局面對案件時，普查及保密是最基本的要求。
※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110