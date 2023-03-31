賈永婕18歲女兒「童年陰影是小S」！21萬人見影片笑翻
「防疫女神」賈永婕和老公王兆杰（George）結婚多年，育有兩女一子，婚姻幸福美滿，她日前替小女兒「小羽」慶祝18歲生日，連續舉辦兩場生日派對，就連閨密小S（徐熙娣）也到場參加。不過賈永婕透露小羽有個「童年陰影」其實與小S有關，當時甚至差點哭出來，影片曝光後，已有21萬人看過，大批網友笑翻直呼：「她應該沒想到小時候的陰影到18歲還纏著她」、「我快笑死」、「小S超好笑。」
記者郭佩蓉/綜合報導
賈永婕昨（30）日在臉書PO出影片，只見小S送了小羽一份「意義重大」的生日禮物，原來是她與賈永婕、小羽的裱框合照，小羽拆開禮物笑說：「那妳的簽名呢？」小S也回應：「妳不是說『絕對不要給我妳媽的簽名照』，所以我就刻意沒簽名啊！」不過小S倒是貼心地附上一張手寫卡片，寫下：「小羽，小S阿姨永遠與妳同在。」
小S還叮嚀小羽要把禮物及卡片帶到美國，問道：「這比簽名照好吧？不會把妳惹毛吧！」讓全場笑翻。對此，賈永婕也在貼文內透露小羽小時候其實有個童年陰影，「大概5、6歲時去小S阿姨家住，小S阿姨說這兩天誰表現最好就有一個神秘禮物！愛禮物的小羽表現超好，超有禮貌、早睡早起、不哭不鬧第一名到手」。
結果最後「第一名乖巧禮物」竟然是小S的簽名照，也因為小羽當時太乖了，小S再加碼一張，所以一共是兩張，讓小羽當時看到「禮物」簡直快哭出來，如今18歲生日又獲得小S贈送的「沒簽名的合照」，讓賈永婕忍不住笑翻：「看看我們小羽現在多成熟！」影片及貼文曝光後，已有21萬人觀看過，網友們也紛紛留言：「她應該沒想到小時候的陰影到18歲還纏著她」、「國際巨星認爲送她的照片就是最好的禮物」、「OMG這不是我要的禮物」、「我快笑死」、「笑著笑著就哭了」、「那可是國際巨星的簽名照啊。」