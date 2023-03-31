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緊張型媽媽睡不好！　蘇慧倫解決失眠有妙招

緊張型媽媽睡不好！　蘇慧倫解決失眠有妙招
緊張型媽媽睡不好！　蘇慧倫解決失眠有妙招

健康醫療網

【健康醫療網／記者鄭宜芬報導】根據一項新的研究顯示，新手爸媽和新生兒睡眠中斷，與父母的壓力息息相關。女星蘇慧倫30日出席記者會時有感而發表示，自己就是「緊張型媽媽」，只要工作壓力大或是小孩生病，自己都會睡不好。她為了解決失眠問題，嘗試過泡澡、芳香療法、冥想、數羊、服用保健營養品，還有利用「小本本」紀錄重要待辦事項，終於改善失眠困擾。

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台灣失眠市場近年來呈現逐年增加的趨勢，尤其是在全球新冠肺炎疫情影響下，許多人的作息習慣受到影響，導致失眠問題更加嚴重，常見的症狀包括失眠、睡眠品質不佳、無法入眠等。據統計顯示，失眠問題已經成為台灣人最常見的健康問題之一，且各年齡層都有不同程度的失眠困擾。

根據外國一項新的研究顯示，新手爸媽睡眠中斷和新生兒睡眠中斷，都與父母的壓力增加有關。父母或寶寶是否患有睡眠障礙並非唯一主因，兩種因素都會影響父母的壓力。而且壓力大的人發生焦慮和憂鬱的機率較一般人高出4倍。

育兒工作兩頭燒　輾轉反側如煎魚

52歲「玉女掌門人」蘇慧倫與知名滑板代理商孫益民於2014年結婚，育有一子。身兼藝人、太太、母親的她表示，工作上難免會有壓力，加上對自己要求比較高，思緒一多沒有辦法放鬆，就會造成睡眠品質不好，越想睡越睡不著，越睡不著壓力就越大，「翻來翻去就像煎魚一樣！」

蘇慧倫表示自己睡不好的原因有2個，「以前剛當媽媽的時候比較擔心小孩，半夜比較淺眠，我就是個緊張型的媽媽，尤其前陣子兒子生病時，半夜很怕他不舒服，一直起來查看他的狀況。另外就是工作壓力大的時候，會想很多事情，一堆思緒放不下，在腦子裡面一直想，所以睡眠品質不好」。

尤其2020在台北流行音樂中心舉辦演唱會時，壓力更是爆表，蘇慧倫吐露：「演唱會前，就覺得我好像沒有在睡覺，要記得的事情太多，太久沒有開個唱，壓力很大，演唱會之前就一直很焦慮，是不是哪裡沒想到或沒練好？很擔心。」那段期間都是靠腎上腺素撐著，雖然白天能硬撐上工，但不只膚況和氣色嚴重受影響，而且晚上睡沒多久又會突然驚醒。

為了解決失眠問題，蘇慧倫嘗試過泡澡、芳香療法、冥想、數羊、服用保健營養品，但她苦笑說：「數羊越數越清醒！」為了讓大腦放鬆，她想到解決方式，「有一招，思慮過多的時候，我會在床邊準備小本本，就把需要做、或是還沒去做的事情寫下來，感覺就是把事情交託出去的感覺。」也因此逐漸改善失眠狀況。





資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=57349

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