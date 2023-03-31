今日廣場》黃乃輝／謝龍介賣力演出為哪樁？

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近來落網的台南學甲88槍擊案主謀王文宗，被綠營踢爆是國民黨在台南的最大樁腳，跟謝龍介關係密切。對此，謝龍介在資深媒體人黃暐瀚主持的網路節目《下班瀚你聊》中，對於自己與王文宗的好交情撇得一乾二淨，甚至把其他人也拖下水，說是地方上不分藍綠都得拜託王文宗，「他不一定挺誰」。可是龍介兄，我們把王文宗的政治人脈網絡攤開來看，他是學甲慈濟宮董事長，曾擔任國民黨學甲區主任、馬英九後援會會長、朱立倫後援會會長、謝龍介學甲後援會長，雖然謝龍介本人否認王文宗是後援會長一事，但2022年謝龍介選台南市長時到學甲慈濟宮，王文宗全程陪在謝龍介身邊，還一同登上戰車熱情招呼拜票，根本就是挺到骨子裡，，這可不是謝龍介輕描淡寫一句「我選市長需要大家支持」就能帶過。更重要的是，王文宗剛落網時，謝龍介連忙在臉書發文，說他們只是「參香拜票」的關係，現在又承認謝有替他站在戰車拜票，究竟謝龍介哪一句才是真話？
謝龍介東拉西扯，也沒忘了扯到台南市長黃偉哲，「黃偉哲今年1月也有去慈濟宮，為什麼你知道他卡到事情你還去」。謝龍介似乎忘了，黃偉哲身為現任市長，理所當然會在新年期間到地方各地廟宇走春拜廟，學甲慈濟宮當然也不例外，因此與慈濟宮董事長王文宗禮貌性互動再自然不過，這和謝龍介與王文宗的「兄弟情」完全不能等同視之。王文宗可曾在選舉期間站上黃偉哲的戰車替他拉票？王文宗可曾掛名黃偉哲任何後援會職務？王文宗在地方上「鐵藍」、「深藍」形象鮮明，是國民黨在地方重要的樁腳兼金主也是不爭的事實，謝龍介此時此刻想要切割好麻吉，在外人看來既無情又可笑。而且，當時檢調對王文宗仍在調查階段，基於偵查不公開原則，黃偉哲市長又怎會知道王文宗涉案？
謝龍介似乎還沒走出台南市長落選的陰霾，打擊黃偉哲不遺餘力。謝龍介在節目中提到台南前經發局長陳凱凌的案件，言辭間直指陳遭延押是檢調為了「往上調查」、「會不會把黃市長供出來」，接著又說「如果我是檢調人員，我會從他的言行去判斷」，一付自己就是檢調、就是辦案人員，用這些滿口臆測導出了一個粗糙的結論：「我是擔心黃偉哲恐怕這屆市長任期做不完」。龍介兄，想找工作也不是這樣的，一邊想著選不上的市長大位，一邊攻擊抹黑黃偉哲市長，「滿腦子都是黃偉哲」，似乎已到了癡迷（Obsession）的程度。
陳凱凌涉貪一事，黃偉哲早已親上火線說明，各大媒體皆有報導如下：「在『前經發局長疑似涉貪』案，各界原本都以為是市府人員被檢調查出弊案，黃偉哲提出澄清，該案是市府主動查辦的案件。政風處長高伯陽在黃偉哲完全授權的狀況下，去年5月由政風處簽呈公文後同意啟動相關行政調查，6月主動將涉及不法的調查報告函送台南地檢署，因此檢調在12月22日對陳凱凌進行相關物件的查扣、以及逮捕。」試問，如果黃偉哲涉案，會主動將陳凱凌移送檢調偵辦？這麼簡單的邏輯都不懂，謝龍介不是笨、就是壞。
謝龍介在節目中一臉憂心地談論黃偉哲後續還有政治生命嗎？「我是甘願他有，但是煩惱他這屆做不完」。這句話無疑是黃鼠狼給雞拜年，沒安好心眼。謝龍介如此費心，不如先擔心自己的政治前途，畢竟立委選過了、市長也選過了，連選連敗，為了更上一層樓賣力演出，對於一個63歲的「長輩」來說也是不簡單。不過做人還是要憑良心，切割金主、抹黑對手、謊話連篇，「 人無品，不成人；人無德，不成器」，期盼謝龍介自重人重，勿再為了私利讓台南蒙塵。
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