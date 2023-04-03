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證券業拉近投資人與ESG的距離　看永續持股從幼苗變大樹

▲有證券業者首創APP內建「永續投資圖像化」，讓投資人可以知道自己持股的標的有多少永續力，把永續投資設計成從幼苗長成大樹。（圖／國泰證券提供）
▲有證券業者首創APP內建「永續投資圖像化」，讓投資人可以知道自己持股的標的有多少永續力，把永續投資設計成從幼苗長成大樹。（圖／國泰證券提供）

記者許家禎／台北報導

ESG議題當道，現在不只各家企業都遵循ESG理念，投資人也能透過投資參與永續投資。現有證券業者首創APP內建「永續投資圖像化」，讓投資人可以知道自己持股的標的有多少永續力，把永續投資設計成種子、幼苗、小樹，到成長為大樹，以趣味性圖像來增添投資人對永續的認知。

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國泰證券為讓廣大投資人更清楚掌握投資部位的ESG永續表現，推出業界首創「App永續專區」，使原先僅能由機構法人執行的ESG投資，現在「一般投資人」也可以直接進行台股檢視永續影響力。

國泰證券莊順裕董事長日前表示，現在大家都講求ESG，不僅企業追求永續，投資人若能一起參與，更能提高對企業與永續的支持，為環境盡一分心力，這個業界首創的APP，可讓投資人透過APP，直接檢視自己手中持股的ESG永續力，讓投資與ESG的距離更加貼近。

業者指出，APP上相關的永續力展現是結合國立臺北大學的台灣永續評鑑，其新功能包括數據化「揭露個人台股庫存永續力」、圖像化「永續投資圖像化」與「一站式永續投資」等，可以分析投資人現股價值含有ESG成分比重，讓投資人一目了然自己的投資發揮「永續影響力」力度。

其中，「揭露台股永續力」提供一般投資人在台股庫存中各標的之永續指標，其中涵蓋全台561家企業標的。而「永續投資圖像化」，可讓投資人持股的永續投資如培育大樹一樣，投資人可以隨時看到自己的永續持股長成幼苗或是小樹到大樹，以趣味性圖像來增添投資人對永續的認知。

至於「一站式永續投資」從投資前、中、後提升投資人參與ESG的便利性，包括投資前期的ESG題材選股服務、投資中揭露自身台股庫存永續指標，投資後可依個人需求再進行永續標的之增減。

業者觀察，在使用者面貌來看，永續專區自2022年11月上線3個月後已有超過5萬名客戶進行自身庫存之永續投資檢視，永續專區中客戶台股庫存分布於「種子、幼苗、小樹與大樹」四階段的狀態，其第四階段的永續大樹之投資人占比達總客戶數約4成以上的比例。

業者其APP永續服務提供投資人達到永續投資追蹤與再投資的正向循環；另一方面，在個股的選擇上也觀察到，投資人長期投資所著眼的重點「台股定期定額」，前五大熱門個股皆為ESG評鑑A等級，顯現投資人在標的選擇上，對於企業在ESG的投入程度已逐漸成為重要考量。

無獨有偶，為提供重視永續議題的投資人ESG投資商品資訊，證交所官網也於2023年3月31日推出「ESG相關指數化商品專區」，讓投資人可以輕鬆查詢目前在證交所掛牌交易的ESG相關ETF（指數股票基金）與ETN（指數投資證券），掌握市場最新ESG投資動態，作為投資參考，從而匯聚綠色投資能量，實踐永續發展願景。

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