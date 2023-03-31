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獲全球領導力獎！蔡英文紐約談中國　盼率台灣入國際組織

▲蔡英文於紐約獲頒全球領導力獎，並與現場諸多國際友人進行交流。（圖／總統府提供）
▲蔡英文於紐約獲頒全球領導力獎，並與現場諸多國際友人進行交流。（圖／總統府提供）

記者黃宣尹／紐約報導

總統蔡英文於美東時間30日晚間，受邀出席美國智庫哈德遜研究所（Hudson Institute）舉辦的全球領導力獎晚會，並自哈德遜研究所董事會主席史登（Sarah May Stern）及所長瓦特斯（John Walters）手中，獲頒「全球領導力獎」（Global Leadership Award）。蔡英文表示，這個獎項是向台灣人民致意，台灣人民期盼和平，也讓自己更有實力；台灣近年來國際關係持續成長，但仍被排除在國際組織運作外，期盼民主國家協助，讓不公義的情況改變，證明民主可以獲致成果。

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▲蔡英文於紐約獲頒全球領導力獎並發表談話。（圖／總統府提供）
▲蔡英文於紐約獲頒全球領導力獎並發表談話。（圖／總統府提供）
蔡英文展開「民主夥伴共榮之旅」，美東時間30日持續過境紐約的行程。晚間其受邀出席美國智庫哈德遜研究所舉辦的全球領導力獎晚會，並獲頒全球領導力獎。該獎項是哈德遜研究所設立，以表彰對全球作出卓越貢獻，並具超凡遠見、道德勇氣及戰略視野之國際領導人，並與表揚對美國國家安全有功之「Herman Kahn獎」並列為該所最高榮譽。

據了解，基於蔡英文任內以極大的勇氣與決心帶領民主台灣應對脅迫，維護自由開放的印太區域，因此哈德遜研究所頒贈此獎項給蔡英文，表彰其卓越領導。
 
蔡英文美東時間30日晚間獲獎後發表演說，並與現場與會者進行交流。她強調，哈德遜研究所的這份獎項實際上是向台灣人民致意，縱使面對艱鉅挑戰，台灣人民依然展現堅毅韌性。

台灣就是在人民的勇氣與堅持，以及美國友人的支持下，開始了民主轉型，最後終結了長達30多年的戒嚴。今日的台灣與理念相近國家昂首並肩，追求和平、繁榮並捍衛民主。

蔡英文進一步說，中國刻意升高緊張情勢，但台灣總是謹慎並冷靜地回應，讓世界看到台灣在兩岸關係中是負責任的那一方。台灣人民期盼和平，但歷史顯示最佳的避戰方法就是讓自己更有實力。
 
蔡英文提到，台灣近年來與世界民主國家的關係持續成長，然而，台灣仍然持續被排除在聯合國及相關國際組織運作之外。如此不公義的情況不能再繼續下去。台灣需要其他民主國家的支持，協助參與國際組織。

蔡英文也說，不穩定的台海將帶給全球嚴重的經濟及安全風險，因此對各國而言，維護此一區域之和平及穩定顯得格外重要。這不僅意味著台灣要強化安全合作，更需要促成一個更為強健、蓬勃的經濟夥伴關係。
 
蔡英文說，台灣充滿韌性，並對民主的力量深信不移，但沒有任何國家能獨力解決21世紀的挑戰或對抗威權主義。台灣會持續與美國及理念相近國家合作，證明民主可以獲致成果，並展現守護民主生活方式的決心。

▲蔡英文於紐約獲頒全球領導力獎，她致詞時期盼民主國家協助台灣國際參與，中止不公義的打壓。（圖／總統府提供）
▲蔡英文於紐約獲頒全球領導力獎，她致詞時期盼民主國家協助台灣國際參與，中止不公義的打壓。（圖／總統府提供）
▲蔡英文於紐約獲頒全球領導力獎，並與現場諸多國際友人進行交流。（圖／總統府提供）
▲蔡英文於紐約獲頒全球領導力獎，並與現場諸多國際友人進行交流。（圖／總統府提供）

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