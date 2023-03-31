林務局今勘查六福村　陳吉仲諾1個月內對外說清楚

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今上午林務局會同新竹縣政府，並邀請具大型靈長類豐富飼養經驗的台北市立動物園3名照養員、野生動物與靈長類行為專業的國立師範大學教授王穎及國立屏東科技大學副教授蘇秀慧，至六福村野生動物園進行狒狒飼養場域勘查，尋找可能的漏洞與缺失，以責請六福村進行改善。
此外，林務局也邀請具動物影像辨識專業的農業科技研究院所長陳正文參與，評估廣闊區域群養狒狒，如何使用空拍影像或紅外線攝影機建立可用的AI辨識模型。
林務局說明，今會勘初步討論與檢視園區設施狀況，會請學者與專家提供專業建議，包含狒狒數量該如何計算，以及園區內平時監控該怎麼透過科技處理。
對於圍牆、電網是否要加強等，林務局說，詳細情形仍等稍後與專家學者會議討論，至於未來是否植入晶片還要與獸醫專家討論，以及如何植入晶片也還要考量，現在目標先從靈長類開始調查，建立完善管理機制，因為靈長類活動力與靈活力比較大，脫逃機會也可能比較多，詳細會議內容，預計下午對外說明。
今陳吉仲赴雲林視察，他也承諾，林務局赴六福村勘查，也會了解管理有無符合標準，本次狒狒遭射殺事件，會在一個月內說明清楚事件始末，也會針對第一線野生動物保育人員再教育。
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