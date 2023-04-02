兒童節送什麼？先補足孩子醫療保障　3方向養金錢理財觀

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此外，不管是學齡前還是學齡後兒童，都是在活潑好動的跑跑跳跳時期，對於外在環境的防禦跟自我保護的知識不足，遇到意外的機率也相對較高，例如：跌倒、燙傷或骨折等情形，投保傷害醫療相關保障，就能幫助爸媽減輕當孩子發生意外時相關費用的負擔，例如實支實付型傷害醫療險，當發生意外傷害就診治療時，實際醫療費用超過全民健康保險給付的部分，在保障範圍與限額內可以就醫療院所開立之醫療費用收據申請理賠。
近年來兒童癌症死亡率已居非意外死亡原因的首位，一旦罹患癌症或重大傷病，龐大醫療開銷及照護費用將對家庭經濟形成重大挑戰，惟有預先投保重大傷病險或癌症險，才能當「萬一」發生時，可以透過保險來分擔治療過程可能衍生的昂貴費用，而且年紀越小時投保，保費相對較低，也能夠及時支應這些重症帶來的龐大醫療開銷。
根據全球人壽大數據團隊統計資料，綜合前述所提及的保障，以0到6歲兒童投保為例，若投保住院日額型終身醫療險為主約，搭配實支實付型醫療險、重大傷病一年期險等附約，一年保費平均約2萬2000元，就能給孩子一個完整的終身醫療保障，守護孩子的未來。
不過，全球人壽還是要提醒家長，父母永遠是孩子的重要支柱，更是孩子的保障來源，務必先檢視自己保障是否完整、保額是否足夠。若預算有限，可先從這3類保障著手，再逐步因應孩子的成長、求學階段進行保單檢視及調整，讓保單成為守護孩子平安健康成長的最佳夥伴。
此外，研究顯示，成人時期的行為通常在兒童時期養成，包含金錢觀念與理財行為，小學時期的教育對行為養成格外重要，台新銀行客群經營處副總經理江依霖表示，可由儲蓄、消費、投資三面向著手，啟蒙孩子理財規劃之路。首先，父母可以為孩子開立自己的獨立帳戶，從收支明細到金錢流向，培養儲蓄、記帳觀念，能讓孩子從小錢慢慢開始練習如何存錢和花錢，透過實際操作帳戶，了解金錢分配，體會父母賺錢的辛苦。而開立帳戶除了考量地緣方便性外，也有許多父母將專業與服務列為評選重點，台新銀行為孩童所推出的兒童會員制度，就受到相當多父母親的青睞。
當孩子手上握有現金時如壓歲錢、零用錢、獎學金等，父母不妨試試與孩子共同討論金錢的用途，部分透過開立帳戶，培養儲蓄習慣，部分額度讓孩子自由運用，當孩子思考自己的購物清單時，父母可從旁引導孩子分辨何謂「想要」、何謂「需要」，啟發孩子在消費前先思考，幫助孩子釐清自身的消費需求，建立孩子未來的理財觀念。同時，父母可以進一步思考，如何累積孩子的教育基金，透過長期投資，分散市場波動風險，並善用複利威力，理財方式上可採取高利息的活、定存進行儲蓄，或是分批單筆投資穩健的平衡型基金，以長遠來看，若想培育孩子理財養成，可於帳戶中設定每月100元至1000元定期定額買基金，透過定期存入養成規律儲蓄習慣。