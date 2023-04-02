巷仔內／普發六千出包　銀行偷跑背後凸顯更大問題

兒童節送什麼？先補足孩子醫療保障　3方向養金錢理財觀

▲兒童節年假到來，專家建議可趁機幫孩子做年度保單檢視，並補足完整醫療保障，同時，可透過3方向培養孩子金錢理財觀。（圖／全球人壽提供）
▲兒童節年假到來，專家建議可趁機幫孩子做年度保單檢視，並補足完整醫療保障，同時，可透過3方向培養孩子金錢理財觀。（圖／全球人壽提供）

記者顏真真／台北報導

兒童節連假到來，還在思考要送小孩什麼禮物嗎？根據衛福部統計，0至14歲孩童於110年申請重大傷病住院費用的人數達4422人，如以申請醫療費用點數換算，每人平均醫療費用逾新台幣45萬元，顯示重大傷病不挑年齡，孩童仍有重大傷病的風險，孩子的醫療保障不能等。壽險業建議，可趁機做孩子年度的保單檢視，尤其住院日額型終身醫療險+實支實付型醫療險更下必備首選，意外傷害險+實支實付型傷害醫療險也不可缺。此外，研究顯示，成人時期的行為通常在兒童時期養成，包含金錢觀念與理財行為，銀行建議可由儲蓄、消費、投資3面向著手，啟蒙孩子理財規劃之路。

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由於學齡前兒童為嬰幼兒到上幼兒園期間，通常是抵抗力較弱的時期，除了心理上需要逐漸熟悉團體生活外，身體的免疫力也慢慢在適應外在環境的各種病毒，因此也較容易受感染或罹患疾病，甚至一不小心就可能需要住院觀察或治療。因此，全球人壽建議，可透過住院日額型終身醫療險或長年期的住院日額型定期醫療險作為主約，搭配實支實付型醫療險為附約，可以轉嫁就醫、住院或是手術等相關花費，也能填補父母因照護須請假造成的薪資損失等相關費用，這樣的組合才能更強化保障守備範圍。

此外，不管是學齡前還是學齡後兒童，都是在活潑好動的跑跑跳跳時期，對於外在環境的防禦跟自我保護的知識不足，遇到意外的機率也相對較高，例如：跌倒、燙傷或骨折等情形，投保傷害醫療相關保障，就能幫助爸媽減輕當孩子發生意外時相關費用的負擔，例如實支實付型傷害醫療險，當發生意外傷害就診治療時，實際醫療費用超過全民健康保險給付的部分，在保障範圍與限額內可以就醫療院所開立之醫療費用收據申請理賠。

近年來兒童癌症死亡率已居非意外死亡原因的首位，一旦罹患癌症或重大傷病，龐大醫療開銷及照護費用將對家庭經濟形成重大挑戰，惟有預先投保重大傷病險或癌症險，才能當「萬一」發生時，可以透過保險來分擔治療過程可能衍生的昂貴費用，而且年紀越小時投保，保費相對較低，也能夠及時支應這些重症帶來的龐大醫療開銷。

根據全球人壽大數據團隊統計資料，綜合前述所提及的保障，以0到6歲兒童投保為例，若投保住院日額型終身醫療險為主約，搭配實支實付型醫療險、重大傷病一年期險等附約，一年保費平均約2萬2000元，就能給孩子一個完整的終身醫療保障，守護孩子的未來。

不過，全球人壽還是要提醒家長，父母永遠是孩子的重要支柱，更是孩子的保障來源，務必先檢視自己保障是否完整、保額是否足夠。若預算有限，可先從這3類保障著手，再逐步因應孩子的成長、求學階段進行保單檢視及調整，讓保單成為守護孩子平安健康成長的最佳夥伴。

此外，研究顯示，成人時期的行為通常在兒童時期養成，包含金錢觀念與理財行為，小學時期的教育對行為養成格外重要，台新銀行客群經營處副總經理江依霖表示，可由儲蓄、消費、投資三面向著手，啟蒙孩子理財規劃之路。首先，父母可以為孩子開立自己的獨立帳戶，從收支明細到金錢流向，培養儲蓄、記帳觀念，能讓孩子從小錢慢慢開始練習如何存錢和花錢，透過實際操作帳戶，了解金錢分配，體會父母賺錢的辛苦。而開立帳戶除了考量地緣方便性外，也有許多父母將專業與服務列為評選重點，台新銀行為孩童所推出的兒童會員制度，就受到相當多父母親的青睞。

當孩子手上握有現金時如壓歲錢、零用錢、獎學金等，父母不妨試試與孩子共同討論金錢的用途，部分透過開立帳戶，培養儲蓄習慣，部分額度讓孩子自由運用，當孩子思考自己的購物清單時，父母可從旁引導孩子分辨何謂「想要」、何謂「需要」，啟發孩子在消費前先思考，幫助孩子釐清自身的消費需求，建立孩子未來的理財觀念。同時，父母可以進一步思考，如何累積孩子的教育基金，透過長期投資，分散市場波動風險，並善用複利威力，理財方式上可採取高利息的活、定存進行儲蓄，或是分批單筆投資穩健的平衡型基金，以長遠來看，若想培育孩子理財養成，可於帳戶中設定每月100元至1000元定期定額買基金，透過定期存入養成規律儲蓄習慣。

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