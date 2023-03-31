藍總統民調納韓國瑜？王淺秋：真的太神祕、韓說不便回答
國民黨傳要將前高雄市長韓國瑜納入總統提名內參民調，前高雄市新聞局長王淺秋今（31）日在自己主持的廣播節目「千秋萬世｣上說，她有問韓國瑜內參民調的事，韓只說不方便回答，她也沒有繼續問，但韓的意思就是說尊重黨中央，由黨來宣布說明，但黨中央的說明真的太神秘了，她真的看不懂；台北市前市長郝龍斌則說，他日前遇到韓國瑜，韓就跟他說2024年大選最重要就是要贏，韓國瑜一定全力支持黨所提名的人選。
記者余祥／台北報導
王淺秋今日專訪郝龍斌，王說，韓國瑜被列入（立委）提名小組成員，但她去問當事人，當事人說不知道；在廣告時間郝龍斌說，就他了解韓國瑜是沒有準備（被列入民調），王淺秋則嘆氣說，韓國瑜就做做公益，不食人間煙火，這真的很誇張。
王淺秋說，很多人問她黨要把韓國瑜列入民調的事情，也很多人說要等電話替韓國瑜守電話民調，但是黨中央否認，現在黨的說法是說沒有納入韓國瑜的這個民調，但又有「卡侯」陰謀論傳出，對於沒有任何意願參選的政治人物來說，這是對國民黨的傷害。
郝龍斌說，用徵召的方式是好方式他也贊成，但怎麼徵召，如何獲得主要候選人的認同與支持，如何獲得社會大眾的認同，如果有紛擾黨中央就第一時間要去除疑慮，像是韓國瑜要不要出來，黨中央應該還原事實，如果徵召過程中沒有韓國瑜韓粉會失望，但列入最後卻不是徵召韓，韓粉會更失望，這樣的風聲放出來，對國民黨不好。
王淺秋強調，她自己有問韓國瑜，韓只說不方便回答，所以她就沒有多問，但韓的意思就是說尊重黨中央，由黨來宣布說明，但黨中央的說明真的太神秘了，她真的看不懂。